Мог заниматься танцами, едва не ушел в «Рубин» и попал в скандал в сборной России. История Алексея Миранчука
Наша звезда в Италии.
Наша звезда в Италии.
Алексей Миранчук и его
Когда братьям исполнилось 12 лет, на них обратили внимание селекционеры из московского «Спартака» — Миранчуки играли за московскую команду на детском уровне, но довольно скоро перестали попадать в состав
В 2012-м Алексей Миранчук дебютировал в молодежном чемпионате России, а уже на следующий год главный тренер «Локомотива» Славен Билич вызвал его в главную команду клуба. 20 апреля 2013-го Алексей впервые сыграл в РПЛ — провел почти целый матч против «Кубани» (0:0).
Через две недели Алексей забил первый гол в чемпионате России — Миранчук результативно поучаствовал в победе над «Амкаром».
Последующие годы Миранчук планомерно подходил к тому, чтобы стать игроком основного состава. По итогам сезона-2013/2014 он стал лучшим молодым игроком лиги. Уже в чемпионате-2015/2016 Алексей провел 27 матчей, но не всегда проявлял себя в них достаточно ярко. Все закончилось скандалом: в 2017-м соглашение Миранчука с «Локо» заканчивалось, а клуб не хотел идти на условия игрока. По слухам, Алексей был близок к тому, чтобы переехать в «Рубин». В итоге Миранчук принял решение остаться и договорился с «Локо» о новом контракте. Впоследствии об этом не пожалел ни клуб, ни сам футболист.
В сезоне-2017/2018 Миранчук стал чемпионом России и сыграл на Кубке Конфедераций в составе сборной. В это время Алексей стал одни из лучших игроков в стране на своей позиции, а уже в июле 2019 года он проявил себя вне футбольного поля — вместе Антоном защитил магистерскую диссертацию на факультете физической культуры Московского государственного областного университета.
Выйдя на новый уровень, Алексей стал готовить себя к переезду в Европу и дождался предложения от итальянской «Аталанты» — с начала минувшего сезона Миранчук играет в Серии А.
В составе московского клуба Миранчук не только стал чемпионом России: он трижды выигрывал Кубок страны и один раз — Суперкубок. В 2015-м гол Алексея в финале Кубка России с «Кубанью» позволил команде взять трофей.
Два выдающихся сезона в РПЛ определили не только карьеру Миранчука, но и историю клуба. В чемпионский год Алексей забил 7 голов и сделал 4 ассиста, чем существенно помог своей команде в борьбе за золотые медали. Вторым роскошным чемпионатом для него стал 2019/2020 — 12+5 гарантировали атакующему полузащитнику предложение из Европы, которое устроило «Локомотив».
В итоге Миранчук стал вторым игроком в истории клуба по стоимости продажи. «Аталанта» заплатила за российского футболиста около 15 млн евро. Больше «Локо» зарабатывал только на продаже Умара Ньяссе в английский «Эвертон».
В общей сложности Миранчук в составе московского клуба провел 228 матчей и забил 43 гола.
Первый сезон Алексея в Италии получился сложным, но
В своем дебютном чемпионате Италии Миранчук забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Первый мяч пришелся на игру против «Интера», в которой Миранчук вышел на заключительные полчаса.
Также Миранчук забил мяч на групповом этапе в Лиге чемпионов (в ворота датского «Мидтьюлланда») и еще два — в Кубке Италии.
Несмотря на то, что Алексей так и не стал игроком основного состава «Аталанты» по итогам сезона-2020/2021, первый его сезон в Италии можно считать успешным.
Уже в 2012-м Миранчука вызывали в юношескую сборную России. В 2013-м году Алексей дебютировал в составе молодежной команды и тогда же попал в расширенный состав главной сборной на отборочный матч ЧМ-2014 с Ирландией, а также на игру против Австрии и Венгрии.
Когда Миранчуку исполнилось 19, он успешно дебютировал за главную сборную в товарищеском матче против Белоруссии в 2015-м — забил гол в первой же встрече.
Алексей был в составе сборной России на Кубке Конфедераций-2017, а также попал на домашний ЧМ в 2018-м году. В том турнире Миранчук сыграл только против Уругвая.
Также атакующий хавбек принимал активное участие в отборе сборной на грядущий Евро — сыграл в пяти матчах и забил гол
Главный скандал в карьере Алексея Миранчука связан со сборной России. После разгромного поражения в 2020-м году от сборной Сербии главный тренер национальной команды Станислав Черчесов раскритиковал ряд игроков. В том числе — и Алексея Миранчука.
— Миранчуки и Чалов — наш золотой актив? Этому золотому активу,
Чуть позже Черчесов ответил на вопрос, как ему удалось решить вопрос с Миранчуком после скандального интервью:
«Это он должен играть, забивать, отдавать, проявлять себя. Мы свои посылы даем, а сейчас он в сборной. Приезжай и доказывай свою состоятельность. И доказывай свою состоятельность там — в клубе».
Справляться с трудностями в Италии и новой для Алексея лиге Серии А игроку приходится не одному — вместе с ним живет его девушка Елена, которая учится в городе в магистратуре маркетинга.
Алексей Миранчук не афиширует свою личную жизнь. О его подруге стало известно лишь после выхода фильма Нобеля Арустамяна о жизни игрока в Италии.
У Алексея есть верифицированный инстаграм, в который он регулярно выкладывает новые фото.
На данный момент у Миранчука чуть больше 300 тысяч подписчиков. До уровня Артема Дзюбы хавбек «Аталанты» пока не дотягивает (у игрока «Зенита» более 1,3 млн фолловеров), но у Алексея все впереди.