Мог заниматься танцами, едва не ушел в «Рубин» и попал в скандал в сборной России. История Алексея Миранчука

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
16:00Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
19:00Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
22:00Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
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Македония
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Группа D
1
Англия
13
2
Шотландия
00
3
Чехия
00
4
Хорватия
10
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1
Испания
00
2
Швеция
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3
Польша
00
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Словакия
00
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Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
14:33 (мск), источник: Sport24

Мог заниматься танцами, едва не ушел в «Рубин» и попал в скандал в сборной России. История Алексея Миранчука

Наша звезда в Италии.

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Биография Алексея Миранчука

Алексей Миранчук и его брат-близнец Антон, выступающий за московский «Локомотив», родились 17 октября 1995 года в городе Краснодарского края Славянск-на-Кубани. В раннем детстве мама Миранчуков отдала братьев в секцию бальных танцев. Прежде чем прийти в футбол Алексей и Антон попробовали себя еще и в борьбе, а после оказались в местной команде «Олимп», в которой тренировались под руководством Александра Воронкова.

Когда братьям исполнилось 12 лет, на них обратили внимание селекционеры из московского «Спартака» — Миранчуки играли за московскую команду на детском уровне, но довольно скоро перестали попадать в состав из-за недостатка физической силы. Антон и Алексей не стали возвращаться на Кубань: вместо этого успешно прошли отбор в московский «Локомотив».

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В 2012-м Алексей Миранчук дебютировал в молодежном чемпионате России, а уже на следующий год главный тренер «Локомотива» Славен Билич вызвал его в главную команду клуба. 20 апреля 2013-го Алексей впервые сыграл в РПЛ — провел почти целый матч против «Кубани» (0:0).

Через две недели Алексей забил первый гол в чемпионате России — Миранчук результативно поучаствовал в победе над «Амкаром».

Последующие годы Миранчук планомерно подходил к тому, чтобы стать игроком основного состава. По итогам сезона-2013/2014 он стал лучшим молодым игроком лиги. Уже в чемпионате-2015/2016 Алексей провел 27 матчей, но не всегда проявлял себя в них достаточно ярко. Все закончилось скандалом: в 2017-м соглашение Миранчука с «Локо» заканчивалось, а клуб не хотел идти на условия игрока. По слухам, Алексей был близок к тому, чтобы переехать в «Рубин». В итоге Миранчук принял решение остаться и договорился с «Локо» о новом контракте. Впоследствии об этом не пожалел ни клуб, ни сам футболист.

В сезоне-2017/2018 Миранчук стал чемпионом России и сыграл на Кубке Конфедераций в составе сборной. В это время Алексей стал одни из лучших игроков в стране на своей позиции, а уже в июле 2019 года он проявил себя вне футбольного поля — вместе Антоном защитил магистерскую диссертацию на факультете физической культуры Московского государственного областного университета.

Выйдя на новый уровень, Алексей стал готовить себя к переезду в Европу и дождался предложения от итальянской «Аталанты» — с начала минувшего сезона Миранчук играет в Серии А.

Алексей Миранчук в «Локомотиве»

В составе московского клуба Миранчук не только стал чемпионом России: он трижды выигрывал Кубок страны и один раз — Суперкубок. В 2015-м гол Алексея в финале Кубка России с «Кубанью» позволил команде взять трофей.

Два выдающихся сезона в РПЛ определили не только карьеру Миранчука, но и историю клуба. В чемпионский год Алексей забил 7 голов и сделал 4 ассиста, чем существенно помог своей команде в борьбе за золотые медали. Вторым роскошным чемпионатом для него стал 2019/2020 — 12+5 гарантировали атакующему полузащитнику предложение из Европы, которое устроило «Локомотив».

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В итоге Миранчук стал вторым игроком в истории клуба по стоимости продажи. «Аталанта» заплатила за российского футболиста около 15 млн евро. Больше «Локо» зарабатывал только на продаже Умара Ньяссе в английский «Эвертон».

В общей сложности Миранчук в составе московского клуба провел 228 матчей и забил 43 гола.

Алексей Миранчук в «Аталанте»

Первый сезон Алексея в Италии получился сложным, но все-таки не без локальных успехов. Чаще всего Миранчук выходил на поле уже по ходу матчей и получал не так много игрового времени. Обычно это связывают со сложными тактическими идеями главного тренера «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини.

В своем дебютном чемпионате Италии Миранчук забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Первый мяч пришелся на игру против «Интера», в которой Миранчук вышел на заключительные полчаса.

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Также Миранчук забил мяч на групповом этапе в Лиге чемпионов (в ворота датского «Мидтьюлланда») и еще два — в Кубке Италии.

Несмотря на то, что Алексей так и не стал игроком основного состава «Аталанты» по итогам сезона-2020/2021, первый его сезон в Италии можно считать успешным.

Алексей Миранчук в сборной России

Уже в 2012-м Миранчука вызывали в юношескую сборную России. В 2013-м году Алексей дебютировал в составе молодежной команды и тогда же попал в расширенный состав главной сборной на отборочный матч ЧМ-2014 с Ирландией, а также на игру против Австрии и Венгрии.

Когда Миранчуку исполнилось 19, он успешно дебютировал за главную сборную в товарищеском матче против Белоруссии в 2015-м — забил гол в первой же встрече.

Алексей был в составе сборной России на Кубке Конфедераций-2017, а также попал на домашний ЧМ в 2018-м году. В том турнире Миранчук сыграл только против Уругвая.

Также атакующий хавбек принимал активное участие в отборе сборной на грядущий Евро — сыграл в пяти матчах и забил гол Сан-Марино. В последней товарищеской игре сборной России на данный момент Алексей заработал пенальти, благодаря которому команда одержала победу над Болгарией.

Алексей Миранчук и «позолоченный актив»

Главный скандал в карьере Алексея Миранчука связан со сборной России. После разгромного поражения в 2020-м году от сборной Сербии главный тренер национальной команды Станислав Черчесов раскритиковал ряд игроков. В том числе — и Алексея Миранчука.

— Миранчуки и Чалов — наш золотой актив? Этому золотому активу, по-моему, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Потому что этот золотой актив сейчас у нас играл — и вот они у себя дома чай пьют, а я перед вами из-за этого золотого актива сижу. Понимаете, да, о чем я говорю? — сказал тренер.

Чуть позже Черчесов ответил на вопрос, как ему удалось решить вопрос с Миранчуком после скандального интервью:

«Это он должен играть, забивать, отдавать, проявлять себя. Мы свои посылы даем, а сейчас он в сборной. Приезжай и доказывай свою состоятельность. И доказывай свою состоятельность там — в клубе».

Достижения Алексея Миранчука

  • Чемпион России: 2017/2018
  • Серебряный призер чемпионата России (2): 2018/2019, 2019/2020
  • Бронзовый призер чемпионата России: 2013/2014
  • Обладатель Кубка России (3): 2014/2015, 2016/2017, 2018/2019
  • Обладатель Суперкубка России: 2019
  • Лучший молодой игрок чемпионата России: 2013/14

Подруга Алексея Миранчука

Справляться с трудностями в Италии и новой для Алексея лиге Серии А игроку приходится не одному — вместе с ним живет его девушка Елена, которая учится в городе в магистратуре маркетинга.

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Алексей Миранчук не афиширует свою личную жизнь. О его подруге стало известно лишь после выхода фильма Нобеля Арустамяна о жизни игрока в Италии.

Фото Алексея Миранчука

У Алексея есть верифицированный инстаграм, в который он регулярно выкладывает новые фото.

На данный момент у Миранчука чуть больше 300 тысяч подписчиков. До уровня Артема Дзюбы хавбек «Аталанты» пока не дотягивает (у игрока «Зенита» более 1,3 млн фолловеров), но у Алексея все впереди.

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Югославия
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Чехословакия
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Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
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