Мог заниматься танцами, едва не ушел в «Рубин» и попал в скандал в сборной России. История Алексея Миранчука

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Биография Алексея Миранчука

Алексей Миранчук и его брат-близнец Антон, выступающий за московский «Локомотив», родились 17 октября 1995 года в городе Краснодарского края Славянск-на-Кубани. В раннем детстве мама Миранчуков отдала братьев в секцию бальных танцев. Прежде чем прийти в футбол Алексей и Антон попробовали себя еще и в борьбе, а после оказались в местной команде «Олимп», в которой тренировались под руководством Александра Воронкова.

Когда братьям исполнилось 12 лет, на них обратили внимание селекционеры из московского «Спартака» — Миранчуки играли за московскую команду на детском уровне, но довольно скоро перестали попадать в состав из-за недостатка физической силы. Антон и Алексей не стали возвращаться на Кубань: вместо этого успешно прошли отбор в московский «Локомотив».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/uQevh7zdxS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/uQevh7zdxS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/uQevh7zdxS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alexey Miranchuk (@miranchuk)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В 2012-м Алексей Миранчук дебютировал в молодежном чемпионате России, а уже на следующий год главный тренер «Локомотива» Славен Билич вызвал его в главную команду клуба. 20 апреля 2013-го Алексей впервые сыграл в РПЛ — провел почти целый матч против «Кубани» (0:0).

Через две недели Алексей забил первый гол в чемпионате России — Миранчук результативно поучаствовал в победе над «Амкаром».

Последующие годы Миранчук планомерно подходил к тому, чтобы стать игроком основного состава. По итогам сезона-2013/2014 он стал лучшим молодым игроком лиги. Уже в чемпионате-2015/2016 Алексей провел 27 матчей, но не всегда проявлял себя в них достаточно ярко. Все закончилось скандалом: в 2017-м соглашение Миранчука с «Локо» заканчивалось, а клуб не хотел идти на условия игрока. По слухам, Алексей был близок к тому, чтобы переехать в «Рубин». В итоге Миранчук принял решение остаться и договорился с «Локо» о новом контракте. Впоследствии об этом не пожалел ни клуб, ни сам футболист.

В сезоне-2017/2018 Миранчук стал чемпионом России и сыграл на Кубке Конфедераций в составе сборной. В это время Алексей стал одни из лучших игроков в стране на своей позиции, а уже в июле 2019 года он проявил себя вне футбольного поля — вместе Антоном защитил магистерскую диссертацию на факультете физической культуры Московского государственного областного университета.

Выйдя на новый уровень, Алексей стал готовить себя к переезду в Европу и дождался предложения от итальянской «Аталанты» — с начала минувшего сезона Миранчук играет в Серии А.

Алексей Миранчук в «Локомотиве»

В составе московского клуба Миранчук не только стал чемпионом России: он трижды выигрывал Кубок страны и один раз — Суперкубок. В 2015-м гол Алексея в финале Кубка России с «Кубанью» позволил команде взять трофей.

Два выдающихся сезона в РПЛ определили не только карьеру Миранчука, но и историю клуба. В чемпионский год Алексей забил 7 голов и сделал 4 ассиста, чем существенно помог своей команде в борьбе за золотые медали. Вторым роскошным чемпионатом для него стал 2019/2020 — 12+5 гарантировали атакующему полузащитнику предложение из Европы, которое устроило «Локомотив».

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CEuQK5rBiJT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alexey Miranchuk (@miranchuk)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге Миранчук стал вторым игроком в истории клуба по стоимости продажи. «Аталанта» заплатила за российского футболиста около 15 млн евро. Больше «Локо» зарабатывал только на продаже Умара Ньяссе в английский «Эвертон».

В общей сложности Миранчук в составе московского клуба провел 228 матчей и забил 43 гола.

Алексей Миранчук в «Аталанте»

Первый сезон Алексея в Италии получился сложным, но все-таки не без локальных успехов. Чаще всего Миранчук выходил на поле уже по ходу матчей и получал не так много игрового времени. Обычно это связывают со сложными тактическими идеями главного тренера «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини.

В своем дебютном чемпионате Италии Миранчук забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Первый мяч пришелся на игру против «Интера», в которой Миранчук вышел на заключительные полчаса.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CKlxopnB540/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CKlxopnB540/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CKlxopnB540/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alexey Miranchuk (@miranchuk)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Также Миранчук забил мяч на групповом этапе в Лиге чемпионов (в ворота датского «Мидтьюлланда») и еще два — в Кубке Италии.

Несмотря на то, что Алексей так и не стал игроком основного состава «Аталанты» по итогам сезона-2020/2021, первый его сезон в Италии можно считать успешным.

Алексей Миранчук в сборной России

Уже в 2012-м Миранчука вызывали в юношескую сборную России. В 2013-м году Алексей дебютировал в составе молодежной команды и тогда же попал в расширенный состав главной сборной на отборочный матч ЧМ-2014 с Ирландией, а также на игру против Австрии и Венгрии.

Когда Миранчуку исполнилось 19, он успешно дебютировал за главную сборную в товарищеском матче против Белоруссии в 2015-м — забил гол в первой же встрече.

Алексей был в составе сборной России на Кубке Конфедераций-2017, а также попал на домашний ЧМ в 2018-м году. В том турнире Миранчук сыграл только против Уругвая.

Также атакующий хавбек принимал активное участие в отборе сборной на грядущий Евро — сыграл в пяти матчах и забил гол Сан-Марино. В последней товарищеской игре сборной России на данный момент Алексей заработал пенальти, благодаря которому команда одержала победу над Болгарией.

Алексей Миранчук и «позолоченный актив»

Главный скандал в карьере Алексея Миранчука связан со сборной России. После разгромного поражения в 2020-м году от сборной Сербии главный тренер национальной команды Станислав Черчесов раскритиковал ряд игроков. В том числе — и Алексея Миранчука.

— Миранчуки и Чалов — наш золотой актив? Этому золотому активу, по-моему, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Потому что этот золотой актив сейчас у нас играл — и вот они у себя дома чай пьют, а я перед вами из-за этого золотого актива сижу. Понимаете, да, о чем я говорю? — сказал тренер.

Чуть позже Черчесов ответил на вопрос, как ему удалось решить вопрос с Миранчуком после скандального интервью:

«Это он должен играть, забивать, отдавать, проявлять себя. Мы свои посылы даем, а сейчас он в сборной. Приезжай и доказывай свою состоятельность. И доказывай свою состоятельность там — в клубе».

Достижения Алексея Миранчука

Чемпион России: 2017/2018

Серебряный призер чемпионата России (2): 2018/2019, 2019/2020

Бронзовый призер чемпионата России: 2013/2014

Обладатель Кубка России (3): 2014/2015, 2016/2017, 2018/2019

Обладатель Суперкубка России: 2019

Лучший молодой игрок чемпионата России: 2013/14

Подруга Алексея Миранчука

Справляться с трудностями в Италии и новой для Алексея лиге Серии А игроку приходится не одному — вместе с ним живет его девушка Елена, которая учится в городе в магистратуре маркетинга.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BsJXwUNgn3L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BsJXwUNgn3L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BsJXwUNgn3L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от @bamsbams</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Алексей Миранчук не афиширует свою личную жизнь. О его подруге стало известно лишь после выхода фильма Нобеля Арустамяна о жизни игрока в Италии.

Фото Алексея Миранчука

У Алексея есть верифицированный инстаграм, в который он регулярно выкладывает новые фото.

На данный момент у Миранчука чуть больше 300 тысяч подписчиков. До уровня Артема Дзюбы хавбек «Аталанты» пока не дотягивает (у игрока «Зенита» более 1,3 млн фолловеров), но у Алексея все впереди.