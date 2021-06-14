В «Милане» хотят сделать Кьяера капитаном клуба после героических действий игрока

12 июня во время матча Дания — Финляндия (0:1) Эриксен перенес остановку сердца, и Кьяер сыграл жизненно важную роль в оказании помощи своему товарищу по команде. Защитник первым подбежал к Эриксену и позаботился о том, чтобы упавший без сознания Кристиан не заглотил язык. Затем Кьяер проинструктировал других игроков сборной Дании своих товарищей по команде создать барьер вокруг Эриксена, чтобы происходящее не попадало в трансляцию матча. Капитан сборной также утешал жену Эриксена, Сабрину Квист, которая в слезах стояла на бровке поля — ее не пускали к мужу.
Действия Кьяера сыграли важную роль в спасении жизни Эриксена, и его лидерство не осталось незамеченным в «Милане».
Нынешний капитан россонери Алессио Романьоли больше не является регулярным игроком стартового состава и может уйти этим летом, как и покинет клуб вице-капитан Джанлуиджи Доннарумма, который, как ожидается, присоединится к «ПСЖ». Кьяер является важным игроком для «Милана», а его действия на Евро вынудили болельщиков писать восторженные отзывы и настаивать, что игрок заслуживает капитанской повязки и в клубе. По информации Sportmediaset, технический директор «Милана» Паоло Мальдини поддерживает данный взгляд на вещи.