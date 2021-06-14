В «Милане» хотят сделать Кьяера капитаном клуба после героических действий игрока

12 июня во время матча Дания — Финляндия (0:1) Эриксен перенес остановку сердца, и Кьяер сыграл жизненно важную роль в оказании помощи своему товарищу по команде. Защитник первым подбежал к Эриксену и позаботился о том, чтобы упавший без сознания Кристиан не заглотил язык. Затем Кьяер проинструктировал других игроков сборной Дании своих товарищей по команде создать барьер вокруг Эриксена, чтобы происходящее не попадало в трансляцию матча. Капитан сборной также утешал жену Эриксена, Сабрину Квист, которая в слезах стояла на бровке поля — ее не пускали к мужу.