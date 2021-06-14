Петер Шмейхель заявил, что сборной Дании грозило техническое поражение в матче с Финляндией

«Я видел цитату из официального заявления УЕФА, в котором говорилось, что официальные лица следовали словам игроков, что матч доиграли потому, что этого хотели футболисты. Я знаю, что это не правда. Ну, зависит от того, как вы рассматриваете понятие правды. Игроков поставили перед выбором из трех вариантов. Первый — доиграть оставшиеся 50 минут матча сразу же. Второй — доиграть матч на следующий день. Третий — техническое поражение со счетом 0:3. Так что решайте сами, хотели ли футболисты доигрывать матч, был ли у них выбор. Я не думаю, что у них был выбор. К тому же, как вы слышали на пресс-конференции после матча, тренер сборной Дании сожалел, что разрешил игрокам вернуться на поле», — сказал в эфире программы Good Morning Britain Шмейхель.