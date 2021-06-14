Шотландия — Чехия: Крал выйдет в стартовом составе
14 июня в Глазго состоится матч группового этапа Евро-2020 между сборными Шотландии и Чехии. Встреча начнется в 16:00 по московскому времени.
14 июня в Глазго состоится матч группового этапа Евро-2020 между сборными Шотландии и Чехии. Встреча начнется в 16:00 по московскому времени.
Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами. Полузащитник «Спартака» Алекс Крал выйдет в стартовом составе чехов.
Шотландия: Маршалл, Хендли, Купер, Хендри, О’Донелл, Армстронг, Макгинн, Мактоминей, Робертсон, Дайкс, Кристи.
Чехия: Вацлик, Боржил, Калас, Челустка, Цоуфал, Крал, Соучек, Янкто, Дарида, Масопуст, Шик.