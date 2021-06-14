Форвард сборной Чехии Шик забил шотландцам ударом с центра поля в матче Евро-2020
Нападающий сборной Чехии Патрик Шик отличился дублем в стартовом матче Евро-2020 против Шотландии.
Нападающий сборной Чехии Патрик Шик отличился дублем в стартовом матче Евро-2020 против Шотландии.
Особенно красивым получился второй гол 25-летнего форварда. Шик подобрал мяч на своей половине поля, увидел, что вратарь шотландцев Дэвид Маршалл вышел далеко и по высокой дуге запустил мяч в сетку ворот.
По данным статистической платформы Opta, гол был забит с 45 с половиной метров, что является самым дальним результативным ударом с Евро-1980.