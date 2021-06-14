Футболист сборной Нидерландов рассказал о желании отказаться от матча с Украиной

31-летний игрок обороны оранжевых отметил, что на него серьезно повлияло случившееся с датчанином Кристианом Эриксеном в матче Евро против Финляндии. У самого Блинда также имеются проблемы с сердцем. По словам футболиста, он был близок к тому, чтобы отказаться выходить на поле в матче против Украины.