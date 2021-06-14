Дубль Шика принес сборной Чехии победу над шотландцами в игре Евро

Дубль сделал Патрик Шик (42-я и 52-я минуты). Второй гол форвард забил ударом с середины поля, перебросив вышедшего из ворот вратаря сборной Шотландии Дэвида Маршалла. В составе сборной Чехии на поле вышел полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал. Футболист отыграл 67 минут и был заменен на защитника Томаша Голеша.

Стадион в Глазго вмещает 51 866 человек. Матчи чемпионата Европы в Шотландии могут посетить не более 13 000 зрителей.

Сборная Чехии после распада Чехословакии не пропустила ни одного из семи чемпионатов Европы. Чехи становились серебряными призерами турнира 1996 года и обладателями бронзовых наград в 2004 году. Сборная Шотландии пробилась в финальную часть чемпионата Европы в третий раз, впервые с 1996 года. Шотландцы ни разу не выходили в плей-офф турнира.

Чехи набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы D, где также выступают команды Англии и Хорватии. 13 июня сборная Англии в Лондоне обыграла хорватов со счетом 1:0. В следующем туре чехи в Глазго сыграют с хорватами, а шотландцы в Лондоне встретятся с англичанами. Обе игры пройдут 18 июня.