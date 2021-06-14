Фантастический гол на Евро с 45 метров. Какая шикарная траектория полёта мяча!

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
16:00ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
19:001-й таймПольша0Словакия1
Группа E
тв
22:00Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
13
2
Финляндия
13
3
Дания
10
4
Россия
10
Группа A
1
Италия
13
2
Швейцария
11
3
Уэльс
11
4
Турция
10
Группа C
1
Австрия
13
2
Нидерланды
13
3
Украина
10
4
Македония
10
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
18:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Фантастический гол на Евро с 45 метров. Какая шикарная траектория полёта мяча!

Кажется, это будет лучший гол турнира.

Наверх
Источник: AFP 2021

С каждым днём события на Евро-2020 становятся всё интереснее и интереснее. Вчера болельщики наслаждались ярким противостоянием сборных Нидерландов и Украины (3:2), а сегодня увидели шикарный гол с центра поля. Автором его стал игрок с подходящей фамилией — Шик!

Четвёртый игровой день начался матчем Шотландия — Чехия. В первом тайме команды выдали интенсивный футбол с несколькими опасными атаками, одна из которых завершилась голом. Нападающий сборной Чехии Патрик Шик открылся под грамотную передачу от Владимира Цоуфала и легко переиграл голкипера ударом головой с близкого расстояния. Этот мяч стал 12-м для форварда, забитым в 27 матчах за сборную Чехии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но куда круче получился 13-й гол Патрика в составе национальной команды. «Чёртова дюжина» Шика сыграла злую шутку с вратарём сборной Шотландии Дэвидом Маршаллом. Голкипер занял позицию вдали от своих ворот, а Шик, заметив это, фантастическим ударом с 45,5 метров по невероятной траектории оформил дубль.

Теперь у чешского нападающего есть все шансы вписать своё имя в историю, как автора лучшего гола Евро-2020. Сотворить что-то красивее будет сложно. Кстати, 45,5 метров — самая длинная дистанция голевого удара на чемпионатах Европы с 1980 года.

Шотландия
0:2
Первый тайм: 0:1
Чехия
 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Главные темы
Как на Украине оценили матч своей сборной с Голландией
Фантастический гол Патрика Шика на Евро с 45 метров
«У Бельгии не было моментов». Почему сборная РФ так самоуверенна
Попал в скандал в сборной России. История Алексея Миранчука
Форвард сборной Чехии Шик забил шотландцам ударом с центра поля в матче Евро-2020
РУСАДА оформило допинг-офицерам УЕФА документы, позволяющие вывозить из России пробы Евро
Шотландия — Чехия: Крал выйдет в стартовом составе
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Марио Фернандес: Не надо хоронить сборную России. У нас сильная команда
Армянские журналисты получили отказ в аккредитации на Евро-2020. Предположительно, по инициативе Баку
Петер Шмейхель заявил, что сборной Дании грозило техническое поражение в матче с Финляндией
В отеле сборной Словакии произошел пожар
В «Милане» хотят сделать Кьяера капитаном клуба после героических действий игрока
Дивеев занимается с командой, Жирков пропускает тренировку сборной России
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
Кадр дня
Крик вратаря сборной Нидерландов Мартена Стекеленбурга после того, как команда Украины сравняла счет
Кот Ахилл предсказал исход матча Евро между сборными Польши и Словакии
Российский арбитр Карасев получил назначение на матч Евро
«Уверен, Стас знает, что сказать игрокам перед матчем с финнами». Никифоров — о сборной России
«Полиция попросила убрать украинский флаг». Как в Петербурге болели за соседей
Черданцев — футболистам сборной России: Опуститесь с небес на землю. Бельгия стоя выиграла у вас 3:0
Уткин: Дюмфрис — это что-то, я такого не видел раньше. Просто восторг
Зинченко совершил 8 отборов в игре с Нидерландами. Пока это лучший показатель на Евро-2020
Потерявший на поле сознание Эриксен рассказал о своем самочувствии
Викторина
Рекорды и необычные факты Евро
Стекеленбург стал самым возрастным игроком Нидерландов на ЧЕ и ЧМ
«Очень сильная игра до последней секунды»: Зеленский — о матче Украины с Нидерландами
Петербург принимает иностранных фанатов. В матче Евро сыграют сборные Польши и Словакии
Лукаку на скаку остановят: жены и девушки футболистов сборной России
Ван дер Сар позади: вратарь Стекеленбург побил рекорд сборной Нидерландов
В Петербурге в фан-зонах Евро-2020 вводятся новые антикоронавирусные меры
Малафеев объяснил, как Черчесов выбирал вратарей для сборной России на Евро-2020
Украина выдала пока что лучший матч на этом Евро: пропустила два, сравняла, но все равно проиграла Голландии
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
30Голландцы обыграли Украину в лучшем пока матче Евро-2020
28Сборная Англии выиграла у Хорватии на «Уэмбли»
33Россия в стартовом матче Евро крупно проиграла Бельгии
11Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с финнами
35В стартовом матче Евро-2020 Италия разгромила Турцию
16Министр спорта, Тутберидзе и автобус на Евро-2020: тренировка сборной в Новогорске
20Головин помог Симоняну, Дзюба веселил болельщиков и игроков сборной России
10За ними будущее футбола. Самые молодые игроки Евро-2020
21Роман Евгеньев и собака: как охраняют сборную России по футболу перед Евро
15Звезды, которых не будет на Евро
Сборная Нидерландов обыграла команду Украины в матче чемпионата Европы по футболу
Орлов — Дивееву: Парень, ты, наверное, ослеп! Тебя Лукаку сделал, как ребёнка
Болельщик упал с верхнего яруса трибуны по ходу игры Евро между сборными Англии и Хорватии
В Бухаресте целый тайм показывали матч Евро без повторов. Вы могли пропустить гол легендарного Пандева
Россия проиграла Бельгии? Зато у Черчесова зарплата в два раза больше, чем у их тренера
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Австрия обыграла Македонию на чемпионате Европы
«Если бы не досадный гол Бельгии, мы бы забили первыми». Жизнь сборной после разгрома
Стали известны первые слова пришедшего в себя Эриксена
«Он был мёртв». Эриксен пережил клиническую смерть
Мбаппе рассказал о конфликте с Жиру
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь