Фантастический гол на Евро с 45 метров. Какая шикарная траектория полёта мяча!

С каждым днём события на Евро-2020 становятся всё интереснее и интереснее. Вчера болельщики наслаждались ярким противостоянием сборных Нидерландов и Украины (3:2), а сегодня увидели шикарный гол с центра поля. Автором его стал игрок с подходящей фамилией — Шик!

Четвёртый игровой день начался матчем Шотландия — Чехия. В первом тайме команды выдали интенсивный футбол с несколькими опасными атаками, одна из которых завершилась голом. Нападающий сборной Чехии Патрик Шик открылся под грамотную передачу от Владимира Цоуфала и легко переиграл голкипера ударом головой с близкого расстояния. Этот мяч стал 12-м для форварда, забитым в 27 матчах за сборную Чехии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bC4L9-6gUUI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но куда круче получился 13-й гол Патрика в составе национальной команды. «Чёртова дюжина» Шика сыграла злую шутку с вратарём сборной Шотландии Дэвидом Маршаллом. Голкипер занял позицию вдали от своих ворот, а Шик, заметив это, фантастическим ударом с 45,5 метров по невероятной траектории оформил дубль.