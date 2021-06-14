Бузова обратилась к сборной России после разгрома от Бельгии
ЕВРО-2020. Певица Ольга Бузова обратилась к футболистам и болельщикам сборной России после поражения от команды Бельгии на старте ЕВРО-2020.
ЕВРО-2020. Певица Ольга Бузова обратилась к футболистам и болельщикам сборной России после поражения от команды Бельгии на старте ЕВРО-2020.
Сборная России в субботу проиграла сборной Бельгии в
«Мы за вас болеем. Ребята, не бойтесь! Вся страна за вас. Да, в матче с бельгийцами наши футболисты растерялись. Почему испугались перед Бельгией? У нас же большая страна. Было “мало Головин”! Включайте хорошую музыку и включайтесь в следующую игру. Например, не будет хорошего спектакля, если я буду играть одна. Так же и с футболом. Рвите и идите в атаку!» — сказала Бузова во время прямого эфира на телеканале «Матч ТВ».
«Хочу обратиться к нашим болельщикам. Российские футболисты идут на жизнь и на смерть! После любого удара могут быть травмы крестов, ахилла… Призываю вас, любите нашу страну, любите наш футбол», — добавила певица.
Следующий матч на ЕВРО-2020 команда Станислава Черчесова проведет 16 июня против сборной Финляндии.