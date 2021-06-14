Бузова обратилась к сборной России после разгрома от Бельгии

«Мы за вас болеем. Ребята, не бойтесь! Вся страна за вас. Да, в матче с бельгийцами наши футболисты растерялись. Почему испугались перед Бельгией? У нас же большая страна. Было “мало Головин”! Включайте хорошую музыку и включайтесь в следующую игру. Например, не будет хорошего спектакля, если я буду играть одна. Так же и с футболом. Рвите и идите в атаку!» — сказала Бузова во время прямого эфира на телеканале «Матч ТВ».