УЕФА объяснил решение возобновить матч ЕВРО после инцидента с Эриксеном
ЕВРО-2020. Решение возобновить матч чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и Финляндии, прерванный
ЕВРО-2020. Решение возобновить матч чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и Финляндии, прерванный
Встреча группы В состоялась в субботу в Копенгагене. В конце первого тайма Эриксен упал на газон. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе непрямой массаж сердца. Затем футболиста унесли в подтрибунное помещение.
Позднее УЕФА сообщил, что игрок находится в клинике: он в сознании, его состояние стабильно. Матч остановили почти на два часа, он возобновился в 21:30 мск и завершился победой сборной Финляндии — 1:0. В воскресенье главный тренер датской сборной Каспер Хьюлманд сообщил, что Эриксен перенес остановку сердца на поле.
«УЕФА уверен, что подошел к этому вопросу с уважением к сложившейся ситуации и к игрокам. Было решено возобновить матч только после того, как обе команды попросили закончить игру в тот же вечер. Потребность игроков в 48-часовом отдыхе между матчами исключила другие варианты», — приводит Football Italia заявление УЕФА.