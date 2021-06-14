УЕФА объяснил решение возобновить матч ЕВРО после инцидента с Эриксеном

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
16:00ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
19:00ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
22:00Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
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Группа B
1
Бельгия
13
2
Финляндия
13
3
Дания
10
4
Россия
10
Группа A
1
Италия
13
2
Швейцария
11
3
Уэльс
11
4
Турция
10
Группа C
1
Австрия
13
2
Нидерланды
13
3
Украина
10
4
Македония
10
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Испания
00
3
Швеция
00
4
Польша
10
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
19:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА объяснил решение возобновить матч ЕВРО после инцидента с Эриксеном

ЕВРО-2020. Решение возобновить матч чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и Финляндии, прерванный из-за инцидента с датским полузащитником Кристианом Эриксеном, было принято после того, как об этом попросили обе команды, говорится в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Встреча группы В состоялась в субботу в Копенгагене. В конце первого тайма Эриксен упал на газон. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе непрямой массаж сердца. Затем футболиста унесли в подтрибунное помещение.

Позднее УЕФА сообщил, что игрок находится в клинике: он в сознании, его состояние стабильно. Матч остановили почти на два часа, он возобновился в 21:30 мск и завершился победой сборной Финляндии — 1:0. В воскресенье главный тренер датской сборной Каспер Хьюлманд сообщил, что Эриксен перенес остановку сердца на поле.

Во время загрузки произошла ошибка.

«УЕФА уверен, что подошел к этому вопросу с уважением к сложившейся ситуации и к игрокам. Было решено возобновить матч только после того, как обе команды попросили закончить игру в тот же вечер. Потребность игроков в 48-часовом отдыхе между матчами исключила другие варианты», — приводит Football Italia заявление УЕФА.

Дания
0:1
Первый тайм: 0:0
Финляндия
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2
Югославия
Югославия
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Чехословакия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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