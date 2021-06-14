УЕФА объяснил решение возобновить матч ЕВРО после инцидента с Эриксеном

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

Встреча группы В состоялась в субботу в Копенгагене. В конце первого тайма Эриксен упал на газон. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе непрямой массаж сердца. Затем футболиста унесли в подтрибунное помещение.

Позднее УЕФА сообщил, что игрок находится в клинике: он в сознании, его состояние стабильно. Матч остановили почти на два часа, он возобновился в 21:30 мск и завершился победой сборной Финляндии — 1:0. В воскресенье главный тренер датской сборной Каспер Хьюлманд сообщил, что Эриксен перенес остановку сердца на поле.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/L-iXYhWQR_k" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.