Сборная Словакии победила поляков в матче Евро-2020 в Санкт-Петербурге
ЕВРО-2020. Сборная Словакии по футболу нанесла поражение команде Польши в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.
ЕВРО-2020. Сборная Словакии по футболу нанесла поражение команде Польши в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.
Встреча группы Е, которая состоялась в
Сборная Польши отыгралась на 46-й минуте благодаря голу Кароля Линетты, Милан Шкриньяр забил победный мяч на 69-й. На 62-й минуте полузащитник сборной Польши и московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк был удален с поля за две желтые карточки. Матч посетили 12 тысяч 862 зрителя.
Для сборной Словакии это вторая победа в финальных стадиях чемпионатов Европы: ранее словаки обыграли сборную России со счетом 2:1 на групповом этапе ЕВРО-2016.
Позже в понедельник в Севилье состоится еще один матч группы Е Испания — Швеция. 18 июня сборная Словакии сыграет со шведами в