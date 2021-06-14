Сборная Словакии победила поляков в матче Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Встреча группы Е, которая состоялась в Санкт-Петербурге, закончилась со счетом 2:1. На 18-й минуте после удара полузащитника словацкой команды Роберта Мака мяч попал в штангу, отскочил во вратаря поляков Войцеха Щенсного и оказался в воротах. Щенсный стал первым вратарем, на которого записали автогол в матчах чемпионатов Европы.

Сборная Польши отыгралась на 46-й минуте благодаря голу Кароля Линетты, Милан Шкриньяр забил победный мяч на 69-й. На 62-й минуте полузащитник сборной Польши и московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк был удален с поля за две желтые карточки. Матч посетили 12 тысяч 862 зрителя.

Для сборной Словакии это вторая победа в финальных стадиях чемпионатов Европы: ранее словаки обыграли сборную России со счетом 2:1 на групповом этапе ЕВРО-2016.