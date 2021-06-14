Кот Ахилл впервые ошибся в прогнозе на матч ЕВРО-2020
ЕВРО-2020. Петербургский
ЕВРО-2020. Петербургский
Ахилл утром в понедельник предсказал победу сборной Польши над словаками в матче группового этапа, выбрав миску с изображением польского флага. Встреча группы Е состоялась в
«А ведь у меня были некоторые сомнения. Похоже, сборная Польши просто расслабилась, узнав мой прогноз», — написано в аккаунте кота Ахилла в Instagram.
Ранее Ахилл верно предсказал исходы матчей Турция — Италия и Бельгия — Россия.