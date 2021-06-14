Евро-2020 — жалкая пародия на ЧМ-2018. Атмосфера вообще не огонь
Виноват ковид и то, что турнир раскидали по 11 странам.
Виноват ковид и то, что турнир раскидали по 11 странам.
Нам часто говорят, что Евро-2020 — это шаг к возвращению к привычной жизни, но пока это больше напоминает новую реальность. Если вы ждете от чемпионата Европы тех эмоций, которые были на ЧМ-2018, то вряд ли их найдете. Иностранцев очень мало, ограничения довольно жесткие, а ожидания — завышенные.
Если бы мы почувствовали чемпионат Европы
Иностранцев в Питере не так много. Россия предприняла множество усилий, чтобы принять побольше гостей. Визы опять не нужны — достаточно Fan ID. В ковидных реалиях народу приехало немало, но этого недостаточно для большого турнира вроде Евро или чемпионата мира.
Все переживали, что приезд поляков может спровоцировать локальные драки (все знают исторический контекст). Днем прогуливался по центру
К стадиону болельщики обеих команд подходили небольшими кучками — максимум 10 человек. Не было единого прохода большой группой. Эти группки пытались заводить толпу, но выглядело все очень локально.
На стадионе болельщики рассаживаются с учетом социальной дистанции. Правда, особо активные
Но скучный этот Евро не только
А еще у всех стран свои требования по въезду и свои ограничения
Возможно, мои ожидания после домашнего чемпионата мира банально завышены. Но, как известно, это мои проблемы.
Севастиан Терлецкий