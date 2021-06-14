Поляки — лузеры финальных турниров. Против Словакии их сломало удаление Крыховяка

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Молодец среди овец — это польская сборная в отборочных циклах мировых и европейских чемпионатов. По пути на Евро-2016 Роберт Левандовски забил 13 мячей, а в отборе на ЧМ-2018 у бомбардира «Баварии» и вовсе набралось 16 точных ударов в десяти матчах. На этом — все. В финальных раундах — в точном соответствии со второй частью поговорки, с которой начался этот текст — среди молодцов Польша превращается в робкую и безобидную овечку.

Правда, предыдущий Евро стал исключением из правил, ведь там «Белые орлы» взлетели на четвертьфинальную высоту и лишь в серии пенальти уступили будущему триумфатору — Португалии. Но это то самое исключение, которое не противоречит системности польских провалов. А гол Левандовски португальцам — единственный в девяти играх трех крупных турниров. Статистики даже назвали точные цифры, согласно которым Роберт после того мяча нанес 31 удар, но ни один из них не закончился взятием ворот.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/w9BdU1UCxkk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Словаки, конечно, не подарок, в чем мы могли убедиться в мартовском матче отбора на ЧМ-2018, но не настолько же, чтобы Роберт Мак исполнял номера в стиле Лео Месси, издевательски накручивая на фланге сразу двух защитников. Да, с завершающим ударом бывшему футболисту «Зенита» повезло, так как на линии полета мяча некстати оказалась нога Камиля Глика, что усложнило задачу Войцеху Щенсны, и он вошел в историю Евро, как первый вратарь, отметившийся автоголом. Но не пропадать же такой красоте!

Не сомневаюсь, у многих болельщиков «Зенита» в тот момент мелькнула мысль, что, возможно, сине-бело-голубые не смогли разглядеть в Маке того самого пресловутого левого вингера, о необходимости приобрести которого уже давно твердит Сергея Семак. Тем более, атаку начал еще один экс-футболист петербуржцев — Томаш Губочан.

Но все-таки это большое преувеличение. Мак после «Зенита» не скажешь, что блистал. Из турецкого «Коньяспора» ушел, разорвав контракт и оказавшись в числе тех футболистов, кто протестовал против продолжения чемпионата на фоне начала пандемии. А в венгерском «Ференцвароше» у Сергея Реброва 30-летний полузащитник хоть и стал чемпионом, принял участие лишь в 19 играх первенства при семи выходах в стартовом составе. В Лиге чемпионов, куда сенсационно пробился клуб из Будпешта, и вовсе было пять выходов на замену суммарно на 82 минуты.

Однако порой на Мака находит озарение, как случилось в отчасти родном Санкт-Петербурге. Да и в целом Словакии сыграла лучше казавшейся фаворитом Польши, которая сама придумала себе проблемы на ровном месте. Первую их часть в виде пропущенного гола исправили сразу после перерыва. Хватило 32 секунд, что стало вторым по скорострельности взятием ворот во вторых таймах за всю историю Евро. Только в 1984-м румын Корас отличился быстрее — к 21-й секунде отправив мяч в ворота сборной ФРГ.

В питерском же матче гол Линетти — на 90 процентов заслуга Рыбуса. Защитник «Локомотива» выдал партнеру такой пас, что промахнуться было невозможно. А вот другой московский железнодорожник — Крыховяк — убил атакующий порыв своей команды, в пылу борьбы наиграв на второе предупреждение, и стал первым футболистом, которого удалили с поля в матчах нынешнего турнира. По сути это был переломный момент.

Хотя кто-то с этим поспорит, заметив, что автору победного гола Шкриньяру забить было труднее, чем промахнувшемуся в концовке схожей ситуации из более комфортной позиции Беднареку. Поляки действительно могут сетовать на невезение, но сути это не меняет. С финальными раундами крупных турниров у них все сложно. Особенно, если их принимает Россия.