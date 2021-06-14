Поляки — лузеры финальных турниров. Против Словакии их сломало удаление Крыховяка

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
16:00ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
19:00ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
22:002-й таймИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
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Группа B
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2
Финляндия
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Россия
10
Группа A
1
Италия
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2
Швейцария
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3
Уэльс
11
4
Турция
10
Группа C
1
Австрия
13
2
Нидерланды
13
3
Украина
10
4
Македония
10
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Испания
00
3
Швеция
00
4
Польша
10
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
22:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Поляки — лузеры финальных турниров. Против Словакии их сломало удаление Крыховяка

Польская сборная в очередной раз проваливается на крупных турнирах.

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19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Молодец среди овец — это польская сборная в отборочных циклах мировых и европейских чемпионатов. По пути на Евро-2016 Роберт Левандовски забил 13 мячей, а в отборе на ЧМ-2018 у бомбардира «Баварии» и вовсе набралось 16 точных ударов в десяти матчах. На этом — все. В финальных раундах — в точном соответствии со второй частью поговорки, с которой начался этот текст — среди молодцов Польша превращается в робкую и безобидную овечку.

Правда, предыдущий Евро стал исключением из правил, ведь там «Белые орлы» взлетели на четвертьфинальную высоту и лишь в серии пенальти уступили будущему триумфатору — Португалии. Но это то самое исключение, которое не противоречит системности польских провалов. А гол Левандовски португальцам — единственный в девяти играх трех крупных турниров. Статистики даже назвали точные цифры, согласно которым Роберт после того мяча нанес 31 удар, но ни один из них не закончился взятием ворот.

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Словаки, конечно, не подарок, в чем мы могли убедиться в мартовском матче отбора на ЧМ-2018, но не настолько же, чтобы Роберт Мак исполнял номера в стиле Лео Месси, издевательски накручивая на фланге сразу двух защитников. Да, с завершающим ударом бывшему футболисту «Зенита» повезло, так как на линии полета мяча некстати оказалась нога Камиля Глика, что усложнило задачу Войцеху Щенсны, и он вошел в историю Евро, как первый вратарь, отметившийся автоголом. Но не пропадать же такой красоте!

Не сомневаюсь, у многих болельщиков «Зенита» в тот момент мелькнула мысль, что, возможно, сине-бело-голубые не смогли разглядеть в Маке того самого пресловутого левого вингера, о необходимости приобрести которого уже давно твердит Сергея Семак. Тем более, атаку начал еще один экс-футболист петербуржцев — Томаш Губочан.

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Но все-таки это большое преувеличение. Мак после «Зенита» не скажешь, что блистал. Из турецкого «Коньяспора» ушел, разорвав контракт и оказавшись в числе тех футболистов, кто протестовал против продолжения чемпионата на фоне начала пандемии. А в венгерском «Ференцвароше» у Сергея Реброва 30-летний полузащитник хоть и стал чемпионом, принял участие лишь в 19 играх первенства при семи выходах в стартовом составе. В Лиге чемпионов, куда сенсационно пробился клуб из Будпешта, и вовсе было пять выходов на замену суммарно на 82 минуты.

Однако порой на Мака находит озарение, как случилось в отчасти родном Санкт-Петербурге. Да и в целом Словакии сыграла лучше казавшейся фаворитом Польши, которая сама придумала себе проблемы на ровном месте. Первую их часть в виде пропущенного гола исправили сразу после перерыва. Хватило 32 секунд, что стало вторым по скорострельности взятием ворот во вторых таймах за всю историю Евро. Только в 1984-м румын Корас отличился быстрее — к 21-й секунде отправив мяч в ворота сборной ФРГ.

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В питерском же матче гол Линетти — на 90 процентов заслуга Рыбуса. Защитник «Локомотива» выдал партнеру такой пас, что промахнуться было невозможно. А вот другой московский железнодорожник — Крыховяк — убил атакующий порыв своей команды, в пылу борьбы наиграв на второе предупреждение, и стал первым футболистом, которого удалили с поля в матчах нынешнего турнира. По сути это был переломный момент.

Хотя кто-то с этим поспорит, заметив, что автору победного гола Шкриньяру забить было труднее, чем промахнувшемуся в концовке схожей ситуации из более комфортной позиции Беднареку. Поляки действительно могут сетовать на невезение, но сути это не меняет. С финальными раундами крупных турниров у них все сложно. Особенно, если их принимает Россия.

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В 2018-м полет «Белых орлов» оборвался по окончании группового турнира, где они стартовали с поражений от Сенегала и Колумбии, после чего выигрыш у Японии не имел никакого смысла. Польша осталась четвертой, и повторение того лузерского результата видится самым реальным сценарием Евро-2020. Словаки казались самым приземленным соперником по группе, однако против Швеции и тем более Испании будет еще сложнее. Тем более, под «Красную фурию» поляки попадут без Крыховяка.

Польша
1:2
Первый тайм: 0:1
Словакия
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История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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