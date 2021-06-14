Поляки — лузеры финальных турниров. Против Словакии их сломало удаление Крыховяка
Польская сборная в очередной раз проваливается на крупных турнирах.
Польская сборная в очередной раз проваливается на крупных турнирах.
Молодец среди овец — это польская сборная в отборочных циклах мировых и европейских чемпионатов. По пути на Евро-2016 Роберт Левандовски забил 13 мячей, а в отборе на ЧМ-2018 у бомбардира «Баварии» и вовсе набралось 16 точных ударов в десяти матчах. На этом — все. В финальных раундах — в точном соответствии со второй частью поговорки, с которой начался этот текст — среди молодцов Польша превращается в робкую и безобидную овечку.
Правда, предыдущий Евро стал исключением из правил, ведь там «Белые орлы» взлетели на четвертьфинальную высоту и лишь в серии пенальти уступили будущему триумфатору — Португалии. Но это то самое исключение, которое не противоречит системности польских провалов. А гол Левандовски португальцам — единственный в девяти играх трех крупных турниров. Статистики даже назвали точные цифры, согласно которым Роберт после того мяча нанес 31 удар, но ни один из них не закончился взятием ворот.
Словаки, конечно, не подарок, в чем мы могли убедиться в мартовском матче отбора на ЧМ-2018, но не настолько же, чтобы Роберт Мак исполнял номера в стиле Лео Месси, издевательски накручивая на фланге сразу двух защитников. Да, с завершающим ударом бывшему футболисту «Зенита» повезло, так как на линии полета мяча некстати оказалась нога Камиля Глика, что усложнило задачу Войцеху Щенсны, и он вошел в историю Евро, как первый вратарь, отметившийся автоголом. Но не пропадать же такой красоте!
Не сомневаюсь, у многих болельщиков «Зенита» в тот момент мелькнула мысль, что, возможно,
Но
Однако порой на Мака находит озарение, как случилось в отчасти родном
В питерском же матче гол Линетти — на 90 процентов заслуга Рыбуса. Защитник «Локомотива» выдал партнеру такой пас, что промахнуться было невозможно. А вот другой московский железнодорожник — Крыховяк — убил атакующий порыв своей команды, в пылу борьбы наиграв на второе предупреждение, и стал первым футболистом, которого удалили с поля в матчах нынешнего турнира. По сути это был переломный момент.
Хотя
В 2018-м полет «Белых орлов» оборвался по окончании группового турнира, где они стартовали с поражений от Сенегала и Колумбии, после чего выигрыш у Японии не имел никакого смысла. Польша осталась четвертой, и повторение того лузерского результата видится самым реальным сценарием Евро-2020. Словаки казались самым приземленным соперником по группе, однако против Швеции и тем более Испании будет еще сложнее. Тем более, под «Красную фурию» поляки попадут без Крыховяка.