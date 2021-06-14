Бывший врач «Спартака» Васильков: Эриксену стоит расстаться с футболом

«Сложный вопрос. Эриксена должны осмотреть квалифицированные кардиологи в лучших клиниках. Надо давать нагрузку, смотреть, как реагирует сердце, проводить тестирования. На мой взгляд, он вряд ли вернется на высокий уровень. В голове будет сидеть заноза. Это раз. Второе — домашние могут на него наехать, мол, надо заканчивать. Прозвучал громкий звонок для футболиста и для его семьи. Если вернется, то попадет в зону риска.

Но сначала понять, что произошло и что предшествовало случившемуся. Может, он поел немного сладкого, может, плохо спал ночью. Эти небольшие нюансы действуют на организм. Кажется, мелочь, но это не так. Остановка сердца — это не шутка, поэтому давайте подождем. С футболом Эриксену стоит расстаться. Все же он не так молод, ему 29, это рискованно.

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