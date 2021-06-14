Бывший врач «Спартака» Васильков: Эриксену стоит расстаться с футболом

«Сложный вопрос. Эриксена должны осмотреть квалифицированные кардиологи в лучших клиниках. Надо давать нагрузку, смотреть, как реагирует сердце, проводить тестирования. На мой взгляд, он вряд ли вернется на высокий уровень. В голове будет сидеть заноза. Это раз. Второе — домашние могут на него наехать, мол, надо заканчивать. Прозвучал громкий звонок для футболиста и для его семьи. Если вернется, то попадет в зону риска.
Но сначала понять, что произошло и что предшествовало случившемуся. Может, он поел немного сладкого, может, плохо спал ночью. Эти небольшие нюансы действуют на организм. Кажется, мелочь, но это не так. Остановка сердца — это не шутка, поэтому давайте подождем. С футболом Эриксену стоит расстаться. Все же он не так молод, ему 29, это рискованно.
Этот срыв организма будет иметь последствия. Просто так остановки сердца не бывает. Любую травму можно вылечить, но не такую. Опорно-двигательный аппарат, переломы — это лечится. Но когда дело касается сердца, тут надо быть максимально осторожными. Человеческая жизнь важнее всего, — приводит слова Василькова «Российская газета».