Сборная Испании сыграла вничью со шведами в матче чемпионата Европы по футболу

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Впервые на текущем турнире матч завершился нулевой ничьей.

На чемпионатах Европы сборные Испании и Швеции встретились во второй раз. Первая игра прошла ровно 13 лет назад — 14 июня 2008 года. Испанцы одержали победу со счетом 2:1. Из участников того матча в нынешнем на поле появился только капитан шведской сборной Себастьян Ларссон.

Сборные Испании и Швеции набрали по одному очку. В другом матче группы E команда Словакии со счетом 2:1 переиграла поляков. В следующем туре сборная Испании 19 июня в Севилье сыграет с командой Польши, а шведы днем ранее в Санкт-Петербурге встретятся с поляками.

Команда Испании является трехкратным чемпионом Европы (1964, 2008, 2012). Лучшим достижением сборной Швеции являются бронзовые медали домашнего турнира 1992 года.