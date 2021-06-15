Точка отсчета для португальцев, немцев и французов. Во вторник пройдут два матча Евро

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
19:00Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
22:00Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
13
2
Финляндия
13
3
Дания
10
4
Россия
10
Группа A
1
Италия
13
2
Швейцария
11
3
Уэльс
11
4
Турция
10
Группа C
1
Австрия
13
2
Нидерланды
13
3
Украина
10
4
Македония
10
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
00:45 (мск), источник: ТАСС

Точка отсчета для португальцев, немцев и французов. Во вторник пройдут два матча Евро

ТАСС, 15 июня. Чемпионат Европы по футболу продолжится во вторник двумя матчами в Будапеште и Мюнхене. Выступление на турнире начнут команды группы F — действующие чемпионы Европы португальцы сыграют с венграми, а сборная Франции — с командой Германии.

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Источник: AFP 2021

Прошлый чемпионат Европы проходил в 2016 году во Франции, в финале португальцы в дополнительное время переиграли хозяев турнира со счетом 1:0. Португальцы в восьмой раз прошли в финальную часть европейского первенства, в 2004 году они также вышли в финал, но уступили грекам (0:1). Венгры в четвертый раз сыграют на чемпионате Европы, в 1964 году команда завоевала бронзовые медали.

Сборные Португалии и Венгрии до этого встречались восемь раз во всех турнирах, на счету португальцев семь побед, один раз встреча завершалась вничью. Это произошло на чемпионате Европы 2016 года, матч группового этапа завершился со счетом 3:3. В том розыгрыше португальцы смогли выйти в плей-офф с третьего места, сыграв три раза вничью, венгры заняли первое место. Сборная Португалии также разделила очки с командами Австрии (0:0) и Исландии (1:1).

Футбол

Евро 2020
Группа F, 15.06.2021, 19:00

Венгрия-Португалия-

В последних десяти матчах перед стартом Евро сборная Португалии одержала шесть побед, потерпела одно поражение и три раза сыграла вничью. В последний раз португальцы проиграли 14 ноября 2020 года в матче Лиги наций французам со счетом 0:1. В активе венгерской команды шесть побед и четыре ничьих в десяти последних встречах перед стартом Евро-2020.

Капитан португальцев Криштиану Роналду на чемпионате Европы может установить рекорд по количеству голов в финальных стадиях турнира. На данный момент в активе нападающего девять голов в 22 играх, он принимал участие в турнирах 2004, 2008, 2012 и 2016 годов. По этому показателю португалец делит первую строчку с чемпионом Европы 1984 года в составе Франции Мишелем Платини, который забил девять мячей на победном турнире. Также Роналду может стать первым футболистом, который сыграет на пяти Евро.

Встреча пройдет в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» вместимостью 67 215 человек и начнется в 19:00 мск. Власти города, несмотря на пандемию коронавируса, разрешили заполнить арену на 100%. Встречу обслужит судейская бригада из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром.

Французы сыграют с немцами

В центральном матче дня сыграют команды Франции и Германии. Встреча пройдет в Мюнхене на одноименном стадионе и начнется в 22:00 мск. Арена вмещает 75 000 человек, в условиях пандемии во время турнира ее разрешено заполнить на 22%.

Сборные Франции и Германии встречались семь раз в официальных матчах. На счету французов четыре победы, сборная Германии выиграла две встречи, еще одна игра завершилась вничью. Последний раз команд встречались 16 октября 2018 года в рамках Лиги наций, матч завершился победой французов (2:1). Сборная Франции также оказалась сильнее и в последней игре команд в рамках чемпионатов Европы — в полуфинале турнира 2016 года французы победили со счетом 2:0.

Футбол

Евро 2020
Группа F, 15.06.2021, 22:00

Франция-Германия-

К старту чемпионата Европы сборная Франции подошла с семиматчевой беспроигрышной серией. На счету подопечных Дидье Дешама семь побед, две ничьих и одно поражение в десяти последних играх. Сборная Германии в десяти встречах перед стартом турнира одержала шесть побед при двух поражениях и двух ничьих. 31 марта 2021 года немцы проиграли команде Северной Македонии со счетом 1:2 в отборочном матче на чемпионат мира — 2022.

Сборная Франции подходит к матчу без потерь, у команды Германии в лазарете находятся полузащитники Леон Горетцка и Йонас Хофманн. Футболисты могут пропустить встречу из-за травм. Матч обслужит судейская бригада из Испании во главе с Карлосом дель Серро.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля. Игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.

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История чемпионатов Европы
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
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