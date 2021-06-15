Точка отсчета для португальцев, немцев и французов. Во вторник пройдут два матча Евро

Прошлый чемпионат Европы проходил в 2016 году во Франции, в финале португальцы в дополнительное время переиграли хозяев турнира со счетом 1:0. Португальцы в восьмой раз прошли в финальную часть европейского первенства, в 2004 году они также вышли в финал, но уступили грекам (0:1). Венгры в четвертый раз сыграют на чемпионате Европы, в 1964 году команда завоевала бронзовые медали.

Сборные Португалии и Венгрии до этого встречались восемь раз во всех турнирах, на счету португальцев семь побед, один раз встреча завершалась вничью. Это произошло на чемпионате Европы 2016 года, матч группового этапа завершился со счетом 3:3. В том розыгрыше португальцы смогли выйти в плей-офф с третьего места, сыграв три раза вничью, венгры заняли первое место. Сборная Португалии также разделила очки с командами Австрии (0:0) и Исландии (1:1).

Футбол Евро 2020 Группа F, 15.06.2021, 19:00 Венгрия - Португалия -

В последних десяти матчах перед стартом Евро сборная Португалии одержала шесть побед, потерпела одно поражение и три раза сыграла вничью. В последний раз португальцы проиграли 14 ноября 2020 года в матче Лиги наций французам со счетом 0:1. В активе венгерской команды шесть побед и четыре ничьих в десяти последних встречах перед стартом Евро-2020.

Капитан португальцев Криштиану Роналду на чемпионате Европы может установить рекорд по количеству голов в финальных стадиях турнира. На данный момент в активе нападающего девять голов в 22 играх, он принимал участие в турнирах 2004, 2008, 2012 и 2016 годов. По этому показателю португалец делит первую строчку с чемпионом Европы 1984 года в составе Франции Мишелем Платини, который забил девять мячей на победном турнире. Также Роналду может стать первым футболистом, который сыграет на пяти Евро.

Встреча пройдет в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» вместимостью 67 215 человек и начнется в 19:00 мск. Власти города, несмотря на пандемию коронавируса, разрешили заполнить арену на 100%. Встречу обслужит судейская бригада из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром.

Французы сыграют с немцами

В центральном матче дня сыграют команды Франции и Германии. Встреча пройдет в Мюнхене на одноименном стадионе и начнется в 22:00 мск. Арена вмещает 75 000 человек, в условиях пандемии во время турнира ее разрешено заполнить на 22%.

Сборные Франции и Германии встречались семь раз в официальных матчах. На счету французов четыре победы, сборная Германии выиграла две встречи, еще одна игра завершилась вничью. Последний раз команд встречались 16 октября 2018 года в рамках Лиги наций, матч завершился победой французов (2:1). Сборная Франции также оказалась сильнее и в последней игре команд в рамках чемпионатов Европы — в полуфинале турнира 2016 года французы победили со счетом 2:0.

Футбол Евро 2020 Группа F, 15.06.2021, 22:00 Франция - Германия -

К старту чемпионата Европы сборная Франции подошла с семиматчевой беспроигрышной серией. На счету подопечных Дидье Дешама семь побед, две ничьих и одно поражение в десяти последних играх. Сборная Германии в десяти встречах перед стартом турнира одержала шесть побед при двух поражениях и двух ничьих. 31 марта 2021 года немцы проиграли команде Северной Македонии со счетом 1:2 в отборочном матче на чемпионат мира — 2022.

Сборная Франции подходит к матчу без потерь, у команды Германии в лазарете находятся полузащитники Леон Горетцка и Йонас Хофманн. Футболисты могут пропустить встречу из-за травм. Матч обслужит судейская бригада из Испании во главе с Карлосом дель Серро.