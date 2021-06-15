«После случая с Эриксеном сказал докторам “Рубина”, что нужно купить аппарат для непрямого массажа сердца». Интервью Слуцкого

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
19:00Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
22:00Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
13
2
Финляндия
13
3
Дания
10
4
Россия
10
Группа A
1
Италия
13
2
Швейцария
11
3
Уэльс
11
4
Турция
10
Группа C
1
Австрия
13
2
Нидерланды
13
3
Украина
10
4
Македония
10
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
00:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«После случая с Эриксеном сказал докторам “Рубина”, что нужно купить аппарат для непрямого массажа сердца». Интервью Слуцкого

Эксклюзивный разговор Игоря Рабинера с главным тренером казанцев.

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Слуцкий стал одной из самых обсуждаемых фигур в футбольной России на старте Евро-2020, хотя он и не имеет отношения к нашей нынешней сборной. Но вслед за сенсационным четвертым местом «Рубина» в РПЛ его блестящая работа в роли телекомментатора и вообще медийная активность привлекли всеобщее внимание, симпатию большинства и резкую антипатию единиц. В понедельник главный тренер «Рубина» вернулся из Санкт-Петербурга в Казань, и мы 45 минут, один футбольный тайм, обсуждали по телефону многое, связанное с чемпионатом Европы, телевидением и лично с тренером. Единственная тема, на которую Слуцкий отказался говорить, — сборная России. И пояснил:

— С моей стороны это было бы неэтично и неправильно. В оценках национальной команды я не буду объективен. Даже когда комментировал товарищеский матч с болгарами, то просто описывал происходящее на поле — безоценочно. У меня имелась возможность реализовывать свои идеи и мысли в сборной, поэтому высказывать их применительно к нынешнему составу и тренеру, публично анализировать их работу — вершина некорректности.

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Россия в стартовом матче Евро крупно проиграла Бельгии

— Начнем тогда с наших соперников. Всех поразила история с датским полузащитником Кристианом Эриксеном. Если не ошибаюсь, он вообще один из ваших любимых футболистов.

— Это правда. Я всегда им восторгался. В «Тоттенхэме» ломались Деле Алли, Кейн, но это не так било по команде, как в тех случаях, когда выпадал Эрикссен. Тогда «шпоры» просто разваливались.

Наблюдал за развитием этой ситуации в прямом эфире, потом много читал и смотрел. Более того, мы сразу стали общаться с докторами «Рубина» о том, что необходимо приобрести аппарат для непрямого массажа сердца. Все безумно сопереживают Кристиану и понимают, что такая вещь может произойти в любой момент, потому что это жизнь. Желаю Эриксену скорейшего выздоровления, это большой спортсмен и большой боец. Надеюсь, все уже хорошо в глобальном плане, а по его возвращению на поле будут решать чуть позже.

— Правильно ли, на ваш взгляд, датчане согласились доигрывать матч с финнами в тот же день?

— Насколько читал, их особо и не спрашивали. Поставили ультимативное условие довести встречу до конца.

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Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с финнами

— Я-то как раз читал высказывание главного тренера скандинавов Каспера Юльманна, что жесткого давления не оказывалось. Но на следующий день в верности своего первоначального решения о доигровке датчане сильно засомневались.

— Это тонкая вещь, там надо находиться внутри. Понятно, что Дания оказалась не в лучшем психологическом состоянии. Но думаю, что она не из-за этого потерпела поражение — просто не реализовала огромное преимущество. Конечно, при желании две эти вещи можно связать, но, на мой взгляд, их следует разделить.

Футбол

Евро 2020
Группа B, 16.06.2021, 16:00

Финляндия-Россия-

— Что вам бросилось в глаза по финской сборной? И чего вы не ожидали увидеть?

— Все ожидал. Финляндия оборонялась — и не могу сказать, что хорошо. Один удар вообще, он же в створ, и он же — гол. Финнам очень сильно повезло, и поэтому не могу сказать, что они произвели какое-то впечатление, хотя и добились положительного результата. По-прежнему уверен, что это аутсайдер нашей группы.

— Каким вам видится психологическое состояние датчан на фоне произошедшего с Эриксеном и поражения от финнов?

— Не знаю. Это тоже очень сложный момент. Допускаю, что кого-то он, наоборот, стимулирует и какие-то футболисты станут играть за себя и за того парня. А на кого-то будет давить. Такие процессы индивидуальны, их нельзя обобщать как общекомандные. Таких ситуаций много не бывает, и у меня подобного опыта, к огромному счастью, нет. Поэтому не думаю, что развитие событий тут можно как-то прогнозировать.

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История чемпионатов Европы
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
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