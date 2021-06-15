Новая Испания пока не тянет на фаворита. Шведы выстояли в Севилье
Первая нулевая ничья чемпионата Европы.
Первая нулевая ничья чемпионата Европы.
К этой сборной Испании перед турниром относились очень осторожно, и в фавориты записывать команду Луиса Энрике не спешили. Из тех, кто
Имелся и другой фон, куда более значимый. Луис Энрике не включил в заявку на чемпионат Европы Серхио Рамоса, что едва не развязало в стране гражданскую войну. А сделал это тренер ради Эмерика Ляпорта, который к 27 годам
Впрочем, поводы для критики в адрес Энрике одним только Рамосом не исчерпывались. К тренеру возникали ли вопросы и по вратарю Унаи Симону, не выглядевшему в прошедшем сезоне образцом надежности. И по Маркосу Льоренте, определенному Луисом на правый край обороны.
Как и любой тренер, Энрике мог ответить недоброжелателям исключительно результатом. С самого начала матча испанцы забрали мяч и заставили шведов заниматься тем, для чего и построен Олимпийский стадион в Севилье — бегать. К середине тайма соотношение владения смотрелось впечатляюще — 81 на 19 процентов.
В свою очередь, скандинавы, у которых в стартовом составе вышли двое парней из «Краснодара» (Кристоффер Олссон и Маркус Берг), держались очень достойно. Но по хорошему моменту в каждые 10 минут хозяева все же создавали. Самый верный из них не реализовал Альваро Мората, за что его команда чуть не поплатилась. Незадолго до свистка на перерыв Александр Исак почти сделал гол из едва ли не единственной острой атаки Швеции в первой 45-минутке: мяч после удара форварда попал в штангу от ноги Льоренте, после чего прилетел в руки голкиперу.
Шведы тоже лишились пару человек
После перерыва хозяева выглядели впереди менее ярко и до последней минуты не создали ни одного
В перерыве казалось, что весьма вероятен сценарий матча открытия, когда итальянцы в первом тайме завозили турок, но забивать начали только во втором и в итоге получился разгром — 3:0. У испанцев такой трюк не получился, и о них пока не будут говорить так же восторженно, как о «Скуадре адзурре».
Впрочем, в масштабах турнира большого значения это не имеет: результаты стартовых встреч — это больше вопрос статуса и ожиданий. Испанцы не взяли три очка, поэтому пока остаются фаворитами местечковыми — в границах своей группы. Ведь словаков и поляков они тоже примут в Севилье. Тем интереснее то, что будет происходить в питерской программе этой группы.
Олег Кошелев