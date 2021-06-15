Новая Испания пока не тянет на фаворита. Шведы выстояли в Севилье

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
19:00Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
22:00Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
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21.06Не началсяУкраина
Австрия
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21.06Не началсяМакедония
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Бельгия
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21.06Не началсяРоссия
Дания
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22.06Не началсяЧехия
Англия
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Шотландия
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Испания
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23.06Не началсяШвеция
Польша
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23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
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1/8 финала
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3A/D/E/F
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2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
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6.07Не началсяW46
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7.07Не началсяW48
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Польша
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1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
01:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Новая Испания пока не тянет на фаворита. Шведы выстояли в Севилье

Первая нулевая ничья чемпионата Европы.

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К этой сборной Испании перед турниром относились очень осторожно, и в фавориты записывать команду Луиса Энрике не спешили. Из тех, кто когда-то был частью всепобеждающей «Красной фурии», остались только двое: Жорди Альба вышел в стартовом составе, а вот Серхио Бускетса свалил коронавирус. В итоге перед Евро испанцы всей командой вакцинировались, и со шведами они играли на фоне иммунного ответа.

Имелся и другой фон, куда более значимый. Луис Энрике не включил в заявку на чемпионат Европы Серхио Рамоса, что едва не развязало в стране гражданскую войну. А сделал это тренер ради Эмерика Ляпорта, который к 27 годам наконец-то определился и начал выступления за взрослую сборную. Эта встреча стала для него второй в форме Испании, тогда как на юношеском и молодежном уровнях он защищал цвета Франции.

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Впрочем, поводы для критики в адрес Энрике одним только Рамосом не исчерпывались. К тренеру возникали ли вопросы и по вратарю Унаи Симону, не выглядевшему в прошедшем сезоне образцом надежности. И по Маркосу Льоренте, определенному Луисом на правый край обороны.

Как и любой тренер, Энрике мог ответить недоброжелателям исключительно результатом. С самого начала матча испанцы забрали мяч и заставили шведов заниматься тем, для чего и построен Олимпийский стадион в Севилье — бегать. К середине тайма соотношение владения смотрелось впечатляюще — 81 на 19 процентов.

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В свою очередь, скандинавы, у которых в стартовом составе вышли двое парней из «Краснодара» (Кристоффер Олссон и Маркус Берг), держались очень достойно. Но по хорошему моменту в каждые 10 минут хозяева все же создавали. Самый верный из них не реализовал Альваро Мората, за что его команда чуть не поплатилась. Незадолго до свистка на перерыв Александр Исак почти сделал гол из едва ли не единственной острой атаки Швеции в первой 45-минутке: мяч после удара форварда попал в штангу от ноги Льоренте, после чего прилетел в руки голкиперу.

Шведы тоже лишились пару человек из-за ковида (Деяна Кулушевски и Маттиаса Сванберга), но главная потеря — это, конечно, Златан Ибрагимович. Без него роль лидера в нападении взял на себя Исак. Во втором тайме он создал еще один момент из ничего: буквально стоя обыграл трех защитников и умудрился прострелить на дальнюю штангу, но Берг замкнуть передачу не сумел. Вскоре в игру вошел еще один краснодарец Виктор Классон, а вот спартаковец Джордан Ларссон остался в запасе.

После перерыва хозяева выглядели впереди менее ярко и до последней минуты не создали ни одного по-настоящему опасного момента: Жерар Морено бил головой в упор, Робин Ульсен успел отбить мяч ногой.

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В перерыве казалось, что весьма вероятен сценарий матча открытия, когда итальянцы в первом тайме завозили турок, но забивать начали только во втором и в итоге получился разгром — 3:0. У испанцев такой трюк не получился, и о них пока не будут говорить так же восторженно, как о «Скуадре адзурре».

Впрочем, в масштабах турнира большого значения это не имеет: результаты стартовых встреч — это больше вопрос статуса и ожиданий. Испанцы не взяли три очка, поэтому пока остаются фаворитами местечковыми — в границах своей группы. Ведь словаков и поляков они тоже примут в Севилье. Тем интереснее то, что будет происходить в питерской программе этой группы.

Олег Кошелев

Испания
0:0
Первый тайм: 0:0
Швеция
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Шведы выстояли в Севилье, а Испания пока не тянет на фаворита
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Германия
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