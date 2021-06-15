Испания в матче со Швецией владела мячом 85,1% времени. Это новый рекорд турниров Евро

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Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье и завершился со счётом 0:0.

Как отмечается в «твиттере» Opta Jose, сборная Испании в этом матче владела мячом 85,1% времени, что является наибольшим показателем за всю историю чемпионатов Европы как минимум с 1980 года, когда начали фиксироваться эти статистические данные.

Напомним, в группе E, помимо испанцев и шведов, выступают национальные команды Польши и Словакии, очная встреча которых сегодня закончилась победой словаков со счётом 2:1. Таким образом, на первом месте турнирной таблицы группы Е расположилась Словакия, второе и третье место делят Испания и Швеция, замыкает квартет Польша.