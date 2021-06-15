Педри побил рекорд Фабрегаса за сборную Испании, установленный на ЧМ-2006

Как сообщает Opta Jose в «Твиттере», Педри в возрасте 18 лет и 201 дня стал самым молодым игроком сборной Испании, который принял участие в матче чемпионата мира или Европы. Он побил достижение Сеска Фабрегаса (19 лет 41 день), установленное в матче чемпионата мира 2006 года со сборной Украины.
В минувшем сезоне Педри сыграл за «Барселону» в 52 встречах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в € 70 млн.
Напомним, в группе E, помимо испанцев и шведов, выступают национальные команды Польши и Словакии, очная встреча которых закончилась победой словаков со счётом 2:1. Таким образом, на первом месте турнирной таблицы группы Е расположилась Словакия, второе и третье место делят Испания и Швеция, а замыкает квартет Польша.