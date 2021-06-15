Гол Шика с центра поля претендует на звание лучшего в первом круге Евро-2020
В понедельник, 14 июня, состоялся матч группового этапа чемпионата Европы Шотландия — Чехия. Встреча группы D прошла в Глазго и завершилась со счетом 2:0 в пользу чехов.
В понедельник, 14 июня, состоялся матч группового этапа чемпионата Европы Шотландия — Чехия. Встреча группы D прошла в Глазго и завершилась со счетом 2:0 в пользу чехов.
Оба гола чешской команды забил форвард Патрик Шик. Второй мяч он отправил в сетку ударом с центра поля, этот гол стал самым дальним результативным с Евро-1980.
Отметим, что 1-й круг группового этапа завершится 15 июня матчами Венгрия — Португалия и Франция — Германия.