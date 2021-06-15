В Копенгагене появилась стена Эриксена

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Об этом сообщает официальный «Инстаграм» Евро-2020 в Копенгагене.

По задумке, каждый желающий сможет прийти туда и оставить пожелание футболисту, который в настоящее время находится в больнице. Постепенно организаторы фотографируют приятные слова и отправляют семье Эриксена.

На 42-й минуте матча со сборной Финляндии Эриксен упал на газон во время передачи партнёра. Врачи более 20 минут оказывали ему помощь на футбольном поле, после чего футболиста госпитализировали. Встреча была возобновлена спустя 2 часа и завершилась победой финнов со счётом 1:0. Хёйбьерг не смог реализовать пенальти на 74-й минуте игры.

Свой второй матч на чемпионате Европы сборная Дании проведёт с командой Бельгии 17 июня, а затем сыграет с Россией 21 июня.