За 2 месяца набрал 10+ кг мышечной массы и стал звездой сборной Германии. Трансформация Горецки
Готов топтать соперников на Евро-2020.
Готов топтать соперников на Евро-2020.
Несмотря на провальный ЧМ-18 в России (команда Лева не смогла даже выйти из группы), сборная Германии — одна из фаворитов нынешнего Евро. Бундестим переживает смену поколений, хоть главный тренер и вернул в обойму Матса Хуммельса и Томаса Мюллера.
В сборной Германии
Горецка давно считается большим талантом в Германии. Леон уже в 18 лет сверкнул в Бундеслиге в составе «Бохума» и вскоре перебрался в «Шальке». Правда, в Гельзенкирхене долговязый центральный полузащитник постоянно был в тени то Юлиана Дракслера, то
В Мюнхене поначалу не клеилось — Нико Ковач никак не мог найти Леону место в составе и в основном затыкал им дыры. Тогда футболист понял, что надо
Худощавый Горецка давно мечтал набрать мышечную массу, чтобы лучше вести единоборства в центре поля и эффективнее включаться в штрафную вторым темпом, но на протяжении лет никак не мог накачаться. Как выяснилось, все дело в питании игрока — Леон страдал расстройством кишечника и гастритом, что не позволяло ему прибавить нужные кило. Для игрока разработали специальную диету, из рациона были исключены глютен, молоко, свинина и орехи.
Решению проблемы поспособствовала и связанная с коронавирусом пауза.
«Я использовал свободное время для регулярных тренировок, — делится секретом успеха Леон. — Выполнял обычные силовые упражнения и правильно питался. Само собой, все это было согласовано с нашим тренером по фитнесу, поскольку при наборе мышечной массы нужно следить за тем, чтобы не потерять в скорости. Но я считаю, что я нашел удачное сочетание, я извлек максимальную выгоду из той паузы и сейчас чувствую себя на поле в отменной форме».
Горецка стал игроком с новыми сильными сторонами — помимо умения сыграть тонко и отработать в обороне он стал важнейшим инструментом «Баварии» для насыщения чужой штрафной. Леон с позиции «восьмерки» начал регулярно врываться в чужую штрафную и продавливать защитников в единоборствах. Как итог — 8 голов за сезон, лучший показатель в карьере. Избавился Горецка и от постоянных травм, которые донимали его по ходу всей карьеры. Сейчас его повреждения — редкость, а не привычка, как было раньше.
«Я часто играл на позиции десятки или центрального полузащитника — как в “Баварии”, так и в “Шальке” или “Бохуме”, — говорит Горецка. — Я знаю, что я должен делать на каждой позиции, и поэтому для меня нет проблем перемещаться между ними. Я думаю, что для тренера и для успеха команды важно, чтобы каждый знал, как нужно играть на той или иной позиции и чтобы как можно больше игроков умело это. К примеру, я также знаю, что я должен делать при игре на позиции центрального нападающего, так как все это обсуждается на тренировках».
Судя по всему, а «Баварии» работают одни из лучших тренеров по физподготовке в Европе. Целый ряд игроков мюнхенского клуба регулярно прибавляют в мышечной массе и становятся настоящими машинами. Даже арендованный на сезон у «Барселоны» щуплый Филиппе Коутиньо неплохо раскачался.
Повлиял набор формы и на позиции Горецки в сборной Германии. В бундестим он составляет тройку полузащитников с Йозуа Киммихом и Тони Кроосом. И если первые оба отвечают за структуру игры и доставку мяча вперед, то Леон давит соперников своей мощью, покрывая большие дистанции. При этом Горецка сохранил свой универсализм и может выполнять на поле самые разные задачи. Говорит об этом и Лев:
«Его развитие мне очень приятно. Лучше всего Леона использовать на позиции “десятки” или “восьмерки”. Может сыграть и “шестерку”. Его отличает способность выдвигаться вперед и забивать голы. Он может забить правой, левой и даже головой. Я вижу его на первом плане в ближайшие годы».