За 2 месяца набрал 10+ кг мышечной массы и стал звездой сборной Германии. Трансформация Горецки

Несмотря на провальный ЧМ-18 в России (команда Лева не смогла даже выйти из группы), сборная Германии — одна из фаворитов нынешнего Евро. Бундестим переживает смену поколений, хоть главный тренер и вернул в обойму Матса Хуммельса и Томаса Мюллера.

В сборной Германии по-прежнему доминируют игроки «Баварии» — место в основе забронировали Нойер, Киммих, Гнабри и Сане, вероятнее всего, будет в старте и защитник Зюле. Но в баварской обойме сборной Германии часто недооценивают роль Леона Горецки, который за полтора года вырос в мощнейшего игрока во всех смыслах этого слова.

Горецка давно считается большим талантом в Германии. Леон уже в 18 лет сверкнул в Бундеслиге в составе «Бохума» и вскоре перебрался в «Шальке». Правда, в Гельзенкирхене долговязый центральный полузащитник постоянно был в тени то Юлиана Дракслера, то Класа-Яна Хунтелара, то Макса Майера. Все изменилось летом 2017-м, когда Горецка круто выступил на Кубке Конфедераций и свободным агентом перешел в «Баварию».

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BjKZwYIjh7H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Leon Goretzka (@leon_goretzka)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В Мюнхене поначалу не клеилось — Нико Ковач никак не мог найти Леону место в составе и в основном затыкал им дыры. Тогда футболист понял, что надо что-то менять. В дело включился штаб «Баварии», отвечающий за диету и физическое состояние игроков. Особенный упор на этот компонент был сделан после прихода на тренерский мостик Ханси Флика.

Худощавый Горецка давно мечтал набрать мышечную массу, чтобы лучше вести единоборства в центре поля и эффективнее включаться в штрафную вторым темпом, но на протяжении лет никак не мог накачаться. Как выяснилось, все дело в питании игрока — Леон страдал расстройством кишечника и гастритом, что не позволяло ему прибавить нужные кило. Для игрока разработали специальную диету, из рациона были исключены глютен, молоко, свинина и орехи.

Решению проблемы поспособствовала и связанная с коронавирусом пауза.

На карантине Горецка оборудовал в своем доме настоящий спортзал и буквально не вылезал из него на протяжении всего этого времени. Результат был ошеломляющий — спустя несколько месяцев паузы в расположение «Баварии» вернулся как будто другой человек.

«Я использовал свободное время для регулярных тренировок, — делится секретом успеха Леон. — Выполнял обычные силовые упражнения и правильно питался. Само собой, все это было согласовано с нашим тренером по фитнесу, поскольку при наборе мышечной массы нужно следить за тем, чтобы не потерять в скорости. Но я считаю, что я нашел удачное сочетание, я извлек максимальную выгоду из той паузы и сейчас чувствую себя на поле в отменной форме».

Горецка стал игроком с новыми сильными сторонами — помимо умения сыграть тонко и отработать в обороне он стал важнейшим инструментом «Баварии» для насыщения чужой штрафной. Леон с позиции «восьмерки» начал регулярно врываться в чужую штрафную и продавливать защитников в единоборствах. Как итог — 8 голов за сезон, лучший показатель в карьере. Избавился Горецка и от постоянных травм, которые донимали его по ходу всей карьеры. Сейчас его повреждения — редкость, а не привычка, как было раньше.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/COVQRL_hqiM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/COVQRL_hqiM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/COVQRL_hqiM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Leon Goretzka (@leon_goretzka)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я часто играл на позиции десятки или центрального полузащитника — как в “Баварии”, так и в “Шальке” или “Бохуме”, — говорит Горецка. — Я знаю, что я должен делать на каждой позиции, и поэтому для меня нет проблем перемещаться между ними. Я думаю, что для тренера и для успеха команды важно, чтобы каждый знал, как нужно играть на той или иной позиции и чтобы как можно больше игроков умело это. К примеру, я также знаю, что я должен делать при игре на позиции центрального нападающего, так как все это обсуждается на тренировках».

Судя по всему, а «Баварии» работают одни из лучших тренеров по физподготовке в Европе. Целый ряд игроков мюнхенского клуба регулярно прибавляют в мышечной массе и становятся настоящими машинами. Даже арендованный на сезон у «Барселоны» щуплый Филиппе Коутиньо неплохо раскачался.

Повлиял набор формы и на позиции Горецки в сборной Германии. В бундестим он составляет тройку полузащитников с Йозуа Киммихом и Тони Кроосом. И если первые оба отвечают за структуру игры и доставку мяча вперед, то Леон давит соперников своей мощью, покрывая большие дистанции. При этом Горецка сохранил свой универсализм и может выполнять на поле самые разные задачи. Говорит об этом и Лев:

«Его развитие мне очень приятно. Лучше всего Леона использовать на позиции “десятки” или “восьмерки”. Может сыграть и “шестерку”. Его отличает способность выдвигаться вперед и забивать голы. Он может забить правой, левой и даже головой. Я вижу его на первом плане в ближайшие годы».