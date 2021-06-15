Льорис: трио Бензема-Гризманн-Мбаппе? Понимаю, почему наши соперники должны их бояться
Капитан сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от стартового матча французов на Евро-2020.
Капитан сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от стартового матча французов на Евро-2020.
«Главное — что Кристиан Эриксен находится в удовлетворительном состоянии и стабилен. Нужно отметить всех, кто сделал то, что нужно было сделать, во время экстренной ситуации на поле.
У меня есть хорошие и плохие воспоминания о матчах
Трио
Сборная Франции является действующим чемпионом мира, а также серебряным призёром предыдущего чемпионата Европы. Матч Франция — Германия состоится сегодня, 15 июня, и начнётся в 22:00 мск.