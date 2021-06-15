Жирков отсутствует на тренировке сборной России

«Жирков не приехал. Продолжает реабилитацию. Та же картина, что вчера. Остальные в общей группе, все здесь», — передает слова пресс-атташе национальной команды Игоря Владимирова корреспондент Sport24 Александр Муйжнек.

В матче 1-го тура Евро-2020 против Бельгии (0:3) Жирков получил повреждение и был заменен по ходу первого тайма. Свою следующую игру россияне проведут во вторник против Финляндии. Начало — в 16.00 (мск).