Жирков отсутствует на тренировке сборной России
Защитник сборной России Юрий Жирков отсутствует на тренировке национальной команды.
Защитник сборной России Юрий Жирков отсутствует на тренировке национальной команды.
«Жирков не приехал. Продолжает реабилитацию. Та же картина, что вчера. Остальные в общей группе, все здесь», — передает слова
В матче 1-го тура Евро-2020 против Бельгии (0:3) Жирков получил повреждение и был заменен по ходу первого тайма. Свою следующую игру россияне проведут во вторник против Финляндии. Начало — в 16.00 (мск).