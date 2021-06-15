Роналду идет за двумя великими рекордами. Чего ждать от Португалии на Евро-2020
Верят, что могут защитить титул.
Верят, что могут защитить титул.
Главный тренер Фернанду Сантуш и футболисты сборной Португалии верят в повторение успеха пятилетней давности. В 2016 году португальцы в финале обыграли хозяев Евро — французов. «Я не буду повторять то же самое, что говорил перед Евро-2016. Не буду ничего копировать. Я могу лишь сказать, что Португалия давно не была на больших турнирах просто участником. Португалия приехала на Евро-2020, чтобы выиграть его», — уверенно сказал Сантуш.
Криштиану Роналду до сих пор капитан и лучший игрок сборной. Он сыграл на четырех Евро и на четырех чемпионатах мира, но остается голодным до побед. «Мы не фавориты
Команда столкнулась с небольшими проблемами в отборе, начав с ничьих с Сербией (1:1) и Украиной (0:0), но смогла выйти на Евро напрямую со второго места. Ключевой стала победа над той же Сербией в Белграде со счетом 4:2. Помимо этого, Португалия стала победителем первой Лиги наций, обыграв в финале Голландию (1:0).
Сантушу нравится играть с двумя опорниками, которые развязывают руки таким художникам, как Бруну Фернандеш и Бернарду Силва. Партнер Роналду по нападению, кто бы это ни был (Диогу Жота, Жоау Феликс или Андре Силва), должен отрабатывать в прессинге на фланге, чтобы один из полузащитников мог смещаться ближе к центру.
Костяк команды, выигравшей на Евро-2016, до сих пор в деле. Руй Патрисиу (33 года), Пепе (37) и Роналду (36) остаются важными игроками. Не отстает и молодое поколение. Рубен Диаш (24), Бернарду Силва (26), Бруну Фернандеш (26), Диогу Жота (24), Андре Силва (25) и Жоау Феликс (21) постараются оказать значительное влияние на игру Португалии этим летом.
В центре защиты основными исполнителями будут Рубен Диаш и Пепе, а Жозе Фонте, если что, готов их подстраховать. На флангах обороны ожидались Жоау Канселу и Рафаэл Геррейру, однако игрок «Манчестер Сити» получил травму, и в окончательной заявке его заменил Диогу Далот. Учитывая, как здорово Канселу провел минувший сезон, это потеря. Советуем также понаблюдать за 18-летним левым защитником «Спортинга» Нуну Мендешем.
У Португалии качественные исполнители во всех линиях, поэтому их снова можно отнести к фаворитам турнира.
Болельщики навсегда запомнят Фернанду Сантуша как тренера, выигравшего для Португалии Евро-2016 и Лигу наций три года спустя, но он еще известен как Пентаинженер. Такое прозвище Сантуш заработал, завоевав с «Порту» пятый подряд чемпионский титул в 1999 году. Это связано с тем, что в 1977-м он получил высшее образование в области электронной техники и телекоммуникаций. С 1981 по 1998 год Сантуш совмещал с игровой, а позднее тренерской деятельностью работу директором по техническому обслуживанию в отеле Palacio Estoril.
Португальский тренер — набожный католик. Он молится и читает отрывки из Библии каждое утро. Сантуш бегло говорит на греческом языке, которым он овладел во времена работы в тамошних клубах и в национальной сборной.
Криштиану Роналду приближается к отметке в 300 миллионов подписчиков в Instagram. По слухам, он зарабатывает 758 тысяч евро за один пост в соцсетях, уступая актеру Дуэйну «Скале» Джонсону и светской львице Кайли Дженнер. Он рекламирует крупнейшие португальские бренды, им восхищаются простые португальцы.
Тем не менее некоторые люди не одобряют его поступки. Последним примером можно назвать случай, когда Роналду
На этом Евро Криштиану может установить два великих рекорда. Турнир станет для него пятым по счету — больше в истории чемпионатов Европы нет ни у кого. Кроме того, сейчас Роналду делит первое место в списке лучших бомбардиров финальных турниров с Мишелем Платини — у обоих по девять голов (правда, великий француз забил все на ЧЕ-1984). Еще один мяч — и португалец выйдет на первое место.
Год назад Диогу Жота провел всего лишь 26 минут на поле в составе сборной Португалии. Сентябрь 2020-го стал переломным моментом в его карьере: он впервые вышел в стартовом составе сборной, забил первый мяч и перешел в «Ливерпуль». Именно он — главный кандидат на место в нападении рядом с Роналду.
«Я видел игру Диогу Жоты еще в “Пасуш де Феррейра”. Он отлично подходит нашей команде», — лестно отозвался о Жоте главный тренер сборной Фернанду Сантуш.
С 2016 года со сборной Португалии ассоциируется песня Pouco Importa, Pouco Importa, которую записали болельщики. После многих лет красивой игры без трофеев португальцы с Фернанду Сантушем выиграли Евро-2016, где со зрелищностью возникали проблемы. Болельщики придумали песню, которую исполняют по сей день: «Не очень важно, не очень важно, играем мы хорошо или плохо, мы просто хотим увезти трофей в Португалию».
«Mete o Eder!» — «Выпустите Эдера». Когда португальцы долго не могут забить, болельщики вспоминают героя финального матча Евро-2016.
«Passa, Ronaldo!» — «Отдай мяч, Роналду!». Португальские болельщики не очень любят, когда их главная звезда заигрывается с мячом и забывает о партнерах.
В апреле 2020 года два капитана команд третьего португальского дивизиона создали ассоциацию, помогающую