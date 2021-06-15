Роналду идет за двумя великими рекордами. Чего ждать от Португалии на Евро-2020

Команда и тактика

Главный тренер Фернанду Сантуш и футболисты сборной Португалии верят в повторение успеха пятилетней давности. В 2016 году португальцы в финале обыграли хозяев Евро — французов. «Я не буду повторять то же самое, что говорил перед Евро-2016. Не буду ничего копировать. Я могу лишь сказать, что Португалия давно не была на больших турнирах просто участником. Португалия приехала на Евро-2020, чтобы выиграть его», — уверенно сказал Сантуш.

Криштиану Роналду до сих пор капитан и лучший игрок сборной. Он сыграл на четырех Евро и на четырех чемпионатах мира, но остается голодным до побед. «Мы не фавориты из-за победы на прошлом Евро. На турнире будут другие сильные сборные, но мы едем за победой», — повторил Роналду за своим тренером.

Команда столкнулась с небольшими проблемами в отборе, начав с ничьих с Сербией (1:1) и Украиной (0:0), но смогла выйти на Евро напрямую со второго места. Ключевой стала победа над той же Сербией в Белграде со счетом 4:2. Помимо этого, Португалия стала победителем первой Лиги наций, обыграв в финале Голландию (1:0).

Роналду стал лучшим бомбардиром команды в отборочном турнире, и тактика Сантуша все еще вращается вокруг него. Тренер португальцев предпочитает схему 4−4−2, трансформирующуюся в 4−2−3−1 при обороне.

Сантушу нравится играть с двумя опорниками, которые развязывают руки таким художникам, как Бруну Фернандеш и Бернарду Силва. Партнер Роналду по нападению, кто бы это ни был (Диогу Жота, Жоау Феликс или Андре Силва), должен отрабатывать в прессинге на фланге, чтобы один из полузащитников мог смещаться ближе к центру.

Костяк команды, выигравшей на Евро-2016, до сих пор в деле. Руй Патрисиу (33 года), Пепе (37) и Роналду (36) остаются важными игроками. Не отстает и молодое поколение. Рубен Диаш (24), Бернарду Силва (26), Бруну Фернандеш (26), Диогу Жота (24), Андре Силва (25) и Жоау Феликс (21) постараются оказать значительное влияние на игру Португалии этим летом.

В центре защиты основными исполнителями будут Рубен Диаш и Пепе, а Жозе Фонте, если что, готов их подстраховать. На флангах обороны ожидались Жоау Канселу и Рафаэл Геррейру, однако игрок «Манчестер Сити» получил травму, и в окончательной заявке его заменил Диогу Далот. Учитывая, как здорово Канселу провел минувший сезон, это потеря. Советуем также понаблюдать за 18-летним левым защитником «Спортинга» Нуну Мендешем.

У Португалии качественные исполнители во всех линиях, поэтому их снова можно отнести к фаворитам турнира.

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Тренер

Болельщики навсегда запомнят Фернанду Сантуша как тренера, выигравшего для Португалии Евро-2016 и Лигу наций три года спустя, но он еще известен как Пентаинженер. Такое прозвище Сантуш заработал, завоевав с «Порту» пятый подряд чемпионский титул в 1999 году. Это связано с тем, что в 1977-м он получил высшее образование в области электронной техники и телекоммуникаций. С 1981 по 1998 год Сантуш совмещал с игровой, а позднее тренерской деятельностью работу директором по техническому обслуживанию в отеле Palacio Estoril.

Португальский тренер — набожный католик. Он молится и читает отрывки из Библии каждое утро. Сантуш бегло говорит на греческом языке, которым он овладел во времена работы в тамошних клубах и в национальной сборной.

Герой

Криштиану Роналду приближается к отметке в 300 миллионов подписчиков в Instagram. По слухам, он зарабатывает 758 тысяч евро за один пост в соцсетях, уступая актеру Дуэйну «Скале» Джонсону и светской львице Кайли Дженнер. Он рекламирует крупнейшие португальские бренды, им восхищаются простые португальцы.

Тем не менее некоторые люди не одобряют его поступки. Последним примером можно назвать случай, когда Роналду из-за эмоций после незасчитанного гола в игре с Сербией (2:2) в отборе к ЧМ-2022 бросил капитанскую повязку на землю.

Еще существует мнение, что в сборной Португалии слишком много играют на Роналду, хотя в команде много других звезд.

На этом Евро Криштиану может установить два великих рекорда. Турнир станет для него пятым по счету — больше в истории чемпионатов Европы нет ни у кого. Кроме того, сейчас Роналду делит первое место в списке лучших бомбардиров финальных турниров с Мишелем Платини — у обоих по девять голов (правда, великий француз забил все на ЧЕ-1984). Еще один мяч — и португалец выйдет на первое место.

Кто выиграл от переноса Евро

Год назад Диогу Жота провел всего лишь 26 минут на поле в составе сборной Португалии. Сентябрь 2020-го стал переломным моментом в его карьере: он впервые вышел в стартовом составе сборной, забил первый мяч и перешел в «Ливерпуль». Именно он — главный кандидат на место в нападении рядом с Роналду.

«Я видел игру Диогу Жоты еще в “Пасуш де Феррейра”. Он отлично подходит нашей команде», — лестно отозвался о Жоте главный тренер сборной Фернанду Сантуш.

Что поют фанаты

С 2016 года со сборной Португалии ассоциируется песня Pouco Importa, Pouco Importa, которую записали болельщики. После многих лет красивой игры без трофеев португальцы с Фернанду Сантушем выиграли Евро-2016, где со зрелищностью возникали проблемы. Болельщики придумали песню, которую исполняют по сей день: «Не очень важно, не очень важно, играем мы хорошо или плохо, мы просто хотим увезти трофей в Португалию».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tP_Q_tjpMIw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что говорят болельщики

«Mete o Eder!» — «Выпустите Эдера». Когда португальцы долго не могут забить, болельщики вспоминают героя финального матча Евро-2016.

«Passa, Ronaldo!» — «Отдай мяч, Роналду!». Португальские болельщики не очень любят, когда их главная звезда заигрывается с мячом и забывает о партнерах.

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