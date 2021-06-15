Финские болельщики столкнулись с проблемами при въезде в Россию
Первый автобус Ассоциации болельщиков сборной Финляндии (SMJK) вчера, 14 июня, прибыл в
Первый автобус Ассоциации болельщиков сборной Финляндии (SMJK) вчера, 14 июня, прибыл в
«Я помню эту поездку с точностью до минуты, особенно пограничный контроль, потому что затем на мой телефон пришло сообщение о том, что мы прибыли в Россию. Мы не смогли вовремя добраться до своего отеля в
Двоих фанатов не пустили на территорию России
По сообщениям источника, сегодня, 15 июня, на пограничном посту ожидается полный хаос. Огромная колонна автобусов отправляется из Финляндии в Санкт Петербург.
«SMJK продала более 700 автобусных поездок. Каждый час автобусы отправляются в шахматном порядке. Но пока нет данных о том, будет ли усилен штат сотрудников Пограничной службы России на ближайшие два дня. Я немного беспокоюсь о том, как долго им придётся ждать на границе. И очень вероятно, что во вторник не все смогут пересечь границу. Я надеюсь, что наши болельщики внимательно прочитали правила въезда на территорию России, чтобы было как можно меньше случаев отказа в пересечении границы», — добавил Куйвалайнен.
Матч Финляндия — Россия состоится завтра, 16 июня, в