Рамсдейл заменил Хендерсона в заявке сборной Англии на Евро-2020
Вратарь «Шеффилд Юнайтед» Аарон Рамсдейл вызван в сборную Англии на Евро-2020, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.
Вратарь «Шеффилд Юнайтед» Аарон Рамсдейл вызван в сборную Англии на Евро-2020, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.
Рамсдейл заменил голкипера «МЮ» Дина Хендерсона, который вынужден был покинуть расположение национальной команды
Свой следующий матч на турнире англичане проведут в пятницу против Шотландии, начало — в 22:00 (мск).