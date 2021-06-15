Маркку Канерва: Дзюба — главное оружие России

«Точность пасов и здоровье наших игроков — очень важно. Дания играла очень хорошо с точки зрения прессинга против нас. Поэтому в матче с Россией нам важно не терять мяч, хорошо пасовать. Надо постараться сделать так, чтобы все вещи были на хорошем уровне. Игроки должны справляться с прессингом соперника.



Я доволен нашей защитой в матче с Данией. Мы хорошо нейтрализовывали атаки соперника. Завтра мы посмотрим, какой будет состав. У нас есть несколько вариантов. Всё зависит от того, как Россия решит играть в атаке. Пока не знаем, как наш соперник подойдёт к этому матчу. Но, думаю, они начнут прессинговать нас с начала.