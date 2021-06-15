Полузащитник сборной Финляндии рассказал о плане на матч с Россией
Полузащитник сборной Финляндии Йони Кауко поделился своими ожиданиями от матча 2-го тура Евро-2020 против России.
Полузащитник сборной Финляндии Йони Кауко поделился своими ожиданиями от матча 2-го тура Евро-2020 против России.
«Это будет трудная игра. Особенно учитывая результат в первых играх. Будем бороться, как против Дании. Постараемся сделать все, чтобы выиграть. Тренер сказал: наша цель — всегда выигрывать. Надеяться на ничью неправильно. Тогда мы будем думать не о том, так что будем стараться выиграть.
Как справиться с Дзюбой? Это главное оружие России. Видели, как он играет. У нас были похожие проблемы с Данией — у них были хорошие нападающие, которые старались забить. У нас есть опыт игры против команд с сильными нападающими. Так было с Боснией.
Не все зависит только от Дзюбы. Есть разные игроки высокого уровня, как и у Дании. Но таких хороших нападающих нельзя допускать до мяча, — передает слова Кауко корреспондент Sport24 Александр Муйжнек.
Матч Финляндия — Россия состоится во вторник, 16 июня. Начало — в 16:00 (мск).