Полузащитник сборной Финляндии рассказал о плане на матч с Россией

«Это будет трудная игра. Особенно учитывая результат в первых играх. Будем бороться, как против Дании. Постараемся сделать все, чтобы выиграть. Тренер сказал: наша цель — всегда выигрывать. Надеяться на ничью неправильно. Тогда мы будем думать не о том, так что будем стараться выиграть.

Как справиться с Дзюбой? Это главное оружие России. Видели, как он играет. У нас были похожие проблемы с Данией — у них были хорошие нападающие, которые старались забить. У нас есть опыт игры против команд с сильными нападающими. Так было с Боснией.

Не все зависит только от Дзюбы. Есть разные игроки высокого уровня, как и у Дании. Но таких хороших нападающих нельзя допускать до мяча, — передает слова Кауко корреспондент Sport24 Александр Муйжнек.