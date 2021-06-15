Политический скандал на Евро: игрок с сербскими корнями оскорбил этнических албанцев. УЕФА открыл расследование
Извинения Арнаутовичу не помогли.
Извинения Арнаутовичу не помогли.
Первый тур Евро-2020 еще не закончился, но турнир уже подарил нам пачку уникальных историй: например, самый дальний гол в истории чемпионатов Европы, странная судейская ошибка, перфоманс от прошлых — и действующих игроков РПЛ.
Не обошлось и без внефутбольных скандалов. По итогам первого матча Северной Македонии на чемпионатах Европы активнее обсуждался не гол роскошного Горана Пандева, которому через месяц исполнится 38, а празднования Марко Арнаутовича. Нападающий китайского «Шанхай Порт» и сборной Австрии забил гол в концовке, сделав счет 3:1, и начал кричать в сторону камер.
Реакция партнера Арнаутовича Алабы сперва показалась удивительной.
Он старательно затыкал форварду рот и так жестко держал его, что Арнаутович даже обиделся.
После эпизода Марко пришлось о
По сообщениям СМИ, Арнаутович, который зарабатывает безумные деньги в чемпионате Китая (сообщалось, что его зарплата в «Шанхае» составляет около 4 млн рублей в день), кричал: «Я могу купить всю эту ###### [гребаную] Македонию!».
Позже оказалось (об этом писал Goal), что безумный Марко оскорблял и отдельных футболистов. Он говорил в адрес этнических албанцев Эгзона Бейтулаи и Эзджана Алиоски: «Я #### твою албанскую мать».
Судя по высказываниям Арнаутовича, в скандале очевидно замешана политика: Марко имеет сербские корни по отцовской линии, а четверть населения Северной Македонии — этнические албанцы. Конфликт Сербии и Албании — самое громкое противостояние на Балканском полуострове за последние годы. В первую очередь, он связан с республикой Косово: в результате заселения региона албанцами историческая часть сербского государства в 2008 году провозгласила независимость.
Три года назад, на чемпионате мира в России, на футбольном матче Сербия — Швейцария случился другой скандал на ту же тему. Игрок сборной Швейцарии и этнический албанец из Косово Шакири после забитого гола сложил руки, отсылая к гербу Албании, на котором изображен черный орел. Его поддержал партнер по сборной Джака. Тогда ФИФА толком не отреагировала на произошедшее.
Вчера нападающий опубликовал в своем инстаграме пост с извинениями:
«В эмоциях от игры было сказано несколько горячих слов, за которые я хотел бы извиниться — особенно перед моими друзьями из Северной Македонии и Албании.
Я хотел бы сказать одну вещь очень ясно: я не расист. У меня есть друзья почти в каждой стране, и я выступаю за разнообразие. Все, кто меня знает, знают об этом, — написал Арнаутович.
Федерация футбола Северной Македонии выступила с официальным заявлением:
«Федерация решительно осуждает проявление национализма со стороны игрока сборной Австрии Марко Арнаутовича, который обратился к Эзджану Алиоски после гола, забитого в матче между командами. Мы всегда выступали против национализма, дискриминации и всех прочих форм оскорблений, которые противоречат духу футбола и ценностям, которых придерживаемся мы все.
Мы всегда будем стоять на защите интересов и чести игроков македонской сборной, где бы они ни выступали, — говорится в нем.
Вдвойне интересен этот случай для российских болельщиков потому, что уже в этом году Арнаутовичем интересовалось московское «Динамо». Но агент футболиста сразу пресек возможные разговоры на эту тему:
«Это все слухи и мусорные разговоры. У нас нет переговоров с “Динамо” по Арнаутовичу. Никаких! Это как
С таким игроком РПЛ точно бы стала еще веселее, но самому игроку сейчас не до смеха: УЕФА уже открыл расследование инцидента.