Черчесов: Боюсь, мы потеряли Жиркова на весь Евро-2020

«Это второй матч турнира. Разные по уровню и системе игры соперники. Мы больше восстанавливались после первого матча, нежели готовились. Сейчас другая подготовка, что естественно. Второй матч турнира, ситуация для нас понятна. Другое дело, что есть игроки, которые под вопросом. К вечеру получу ответы по ним. По Жиркову не могу точно сказать диагноз, но боюсь, что Юру мы потеряли на весь турнир. Кудряшов сегодня первый раз немножко потренировался с командой. Постепенно готовим. Кузяев тренировался, Дивеев пропустил один день. Джикия вчера пропустил, сегодня тренировался в лёгкой форме, Головин тоже. Подготовка меняется, подход меняется», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Матч Финляндия — Россия пройдёт завтра, 16 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.