Источник: Жирков не сыграет в оставшихся матчах Евро из-за мышечного повреждения
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Юрий Жирков не сможет принять участие в оставшихся играх чемпионата Европы
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Юрий Жирков не сможет принять участие в оставшихся играх чемпионата Европы
Ранее о том, что Жирков не сыграет в оставшихся матчах Евро, сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.
«Жирков не сможет выходить на поле
На чемпионате Европы Жирков принял участие в первом матче команды с бельгийцами (0:3) 12 июня в