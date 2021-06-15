Источник: Жирков не сыграет в оставшихся матчах Евро из-за мышечного повреждения

Ранее о том, что Жирков не сыграет в оставшихся матчах Евро, сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.

«Жирков не сможет выходить на поле из-за мышечного повреждения ноги, полученного во время матча с бельгийцами. Восстанавливаться футболист будет вне сборной, но без внимания он не останется», — рассказал собеседник агентства.