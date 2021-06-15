«Женщину в раздевалку не пустим»: Черчесов — о Бузовой и критике сборной

34 фотографии 34 фотографии 34 фотографии

Читайте также Бузова обратилась к сборной России после разгрома от Бельгии

Сборная России сыграет 16 июня с командой Финляндии на чемпионате Европы. Стартовую встречу на турнире россияне проиграли бельгийцам со счетом 0:3. Бузова пришла поддержать команду в студию телеканала «Матч ТВ» и заявила, что считает Черчесова своим фанатом. Ведущая изъявила желание выступить мотиватором футболистов сборной.

«Я не смотрю телевизор, когда идет турнир — честное слово. Только немецкое телевидение смотрел, где была студия, в которой говорили о наших соперниках. Хотел получить информацию с третьей стороны, чтобы понять, в правильном ли направлении мы мыслим», — сказал Черчесов журналистам.

Передачу с Бузовой не смотрел. Рады, что за нас болеют, но в мужскую раздевалку мы женщину не пустим. Вот рядом сидит (защитник сборной России Георгий) Джикия, который должен концентрироваться на игре, а не отвлекаться на красивых девушек. Станислав Черчесов главный тренер сборной России по футболу