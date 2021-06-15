Россия — Финляндия: Юрий Жирков больше не сыграет на Евро-2020 — это финиш карьеры игрока «Зенита»?
Один призёр Евро-2008 оставался в национальной команде — и тот, похоже, закончил.
Один призёр Евро-2008 оставался в национальной команде — и тот, похоже, закончил.
Игра с Бельгией стала последней для Юрия Жиркова за сборную России на Евро-2020. После второго гола Тома Мёнье хромающий защитник обратился к медштабу за помощью, а через 10 минут Черчесов его заменил. Жирков хотел доиграть хотя бы до конца первого тайма, но понимал, что не вытянет. А главный тренер осознавал — против такого соперника нельзя оставлять игрока, готового не на 100 процентов.
С воскресенья Юрий не тренировался. А сегодня
Всё это дико грустно. Мы все угорали над мемами про Жиркова, которые появлялись в последние несколько лет. Сам он, знаю точно, тоже относился к этому с иронией. И давно бы завершил карьеру, если бы не два человека: Станислав Черчесов и Сергей Семак. Второму вообще отдельная премия за спасение карьеры. Когда он только пришёл в «Зенит», то получил игрока с большими проблемами с ахиллом. После ЧМ-2018 Жирков не играл более полугода, но чуть ли не каждую неделю получал публичную поддержку от тренера. Не все были уверены в его возвращении, но Юрий набрал форму и вернулся не только в «Зенит», но и в сборную.
Черчесов также избрал правильную тактику общения с ветераном: никакой критики — только поддержка. Именно в этой атмосфере Жиркову комфортно. И именно такой особый подход продлил его карьеру ещё на несколько лет.
Когда сборная готовилась к турниру, в одном из видео Дзюба обратился к своему партнёру по «Зениту». Сказал
Жирков казался вечным. Но иногда даже вечные заканчивают.
Автор: Дмитрий Зимин