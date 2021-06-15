Россия — Финляндия: Юрий Жирков больше не сыграет на Евро-2020 — это финиш карьеры игрока «Зенита»?

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
19:00Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
22:00Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
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21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
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W37
1/4 финала
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W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
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W45
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7.07Не началсяW48
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Австрия
13
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Нидерланды
13
3
Украина
10
4
Македония
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1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
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1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
16:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Россия — Финляндия: Юрий Жирков больше не сыграет на Евро-2020 — это финиш карьеры игрока «Зенита»?

Один призёр Евро-2008 оставался в национальной команде — и тот, похоже, закончил.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Евро 2020
Группа B, 16.06.2021, 16:00

Финляндия-Россия-

Игра с Бельгией стала последней для Юрия Жиркова за сборную России на Евро-2020. После второго гола Тома Мёнье хромающий защитник обратился к медштабу за помощью, а через 10 минут Черчесов его заменил. Жирков хотел доиграть хотя бы до конца первого тайма, но понимал, что не вытянет. А главный тренер осознавал — против такого соперника нельзя оставлять игрока, готового не на 100 процентов.

С воскресенья Юрий не тренировался. А сегодня пресс-служба РФС сообщила, что игрок больше не поможет России на турнире и отправится домой. Это дальновидно. Вряд ли есть смысл в 37 лет гробить здоровье, обкалываться обезболами, чтобы рассчитывать на условную 1/8 или — при мегараскладах — четвертьфинал. Особенно с учётом, что есть кому заменить. Против бельгийцев неплохо вышел Караваев. И теперь левый фланг — его.

Всё это дико грустно. Мы все угорали над мемами про Жиркова, которые появлялись в последние несколько лет. Сам он, знаю точно, тоже относился к этому с иронией. И давно бы завершил карьеру, если бы не два человека: Станислав Черчесов и Сергей Семак. Второму вообще отдельная премия за спасение карьеры. Когда он только пришёл в «Зенит», то получил игрока с большими проблемами с ахиллом. После ЧМ-2018 Жирков не играл более полугода, но чуть ли не каждую неделю получал публичную поддержку от тренера. Не все были уверены в его возвращении, но Юрий набрал форму и вернулся не только в «Зенит», но и в сборную.

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Черчесов также избрал правильную тактику общения с ветераном: никакой критики — только поддержка. Именно в этой атмосфере Жиркову комфортно. И именно такой особый подход продлил его карьеру ещё на несколько лет.

Когда сборная готовилась к турниру, в одном из видео Дзюба обратился к своему партнёру по «Зениту». Сказал что-то вроде: «Юр, ноги у тебя быстрые, ещё 2−3 года побегаешь». Но травмы и болячки всегда вылезают тогда, когда их не ждёшь. Не исключено, что Жирков и правда ещё побегает. Но, скорее всего, это будет не в «Зените». А сможет и захочет ли он играть у другого тренера, никто не знает. Интересный сюжет — повторить путь Анюкова. Съездить куда-то на полгода и, если не получится, вернуться в Питер уже условным играющим тренером.

Жирков казался вечным. Но иногда даже вечные заканчивают.

Автор: Дмитрий Зимин

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ФРГ
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Бельгия
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ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
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Франция
1
Франция
Франция
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