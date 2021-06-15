Зобнин: Для меня в сборной каждый матч — как дерби по настрою и накалу

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
19:00Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
22:00Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
13
2
Финляндия
13
3
Дания
10
4
Россия
10
Группа A
1
Италия
13
2
Швейцария
11
3
Уэльс
11
4
Турция
10
Группа C
1
Австрия
13
2
Нидерланды
13
3
Украина
10
4
Македония
10
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
17:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зобнин: Для меня в сборной каждый матч — как дерби по настрою и накалу

Полузащитник сборной России и «Спартака» Роман Зобнин высказался о матче группы B Евро-2020 по футболу против сборной Финляндии, а также поделился мнением об игре защитника Андрея Семенова.

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34
фотографии

«Семенов? Андрей справляется. Теперь нужно выйти на следующий матч и играть хорошо, так, чтобы болельщики забыли то, что было до этого. Если команда победит Финляндию, то часть болельщиков уже забудет про Бельгию.

На самом деле, нет ничего удивительного в победе финнов в матче с Данией. На этом турнире собрались сильнейшие сборные. По статистике я видел, что Дания сильно превосходила, но Финляндия грамотно сыграла и забрала победу.

У меня нет ощущения, что завтра нас ждет дерби. Для меня в сборной каждый матч — как дерби по настрою и накалу. Нужно просто выходить и забирать свое. Набирать максимальное количество очков и двигаться дальше», — цитирует слова Зобнина официальный сайт УЕФА.

Встреча Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16.00 (мск).

Россия занимает последнее (4-е) место в своей группе с 0 очков. Финляндия — вторая строчка и три балла.

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Франция
Франция
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Испания
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Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
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