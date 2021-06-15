Зобнин: Для меня в сборной каждый матч — как дерби по настрою и накалу

«Семенов? Андрей справляется. Теперь нужно выйти на следующий матч и играть хорошо, так, чтобы болельщики забыли то, что было до этого. Если команда победит Финляндию, то часть болельщиков уже забудет про Бельгию.



На самом деле, нет ничего удивительного в победе финнов в матче с Данией. На этом турнире собрались сильнейшие сборные. По статистике я видел, что Дания сильно превосходила, но Финляндия грамотно сыграла и забрала победу.



У меня нет ощущения, что завтра нас ждет дерби. Для меня в сборной каждый матч — как дерби по настрою и накалу. Нужно просто выходить и забирать свое. Набирать максимальное количество очков и двигаться дальше», — цитирует слова Зобнина официальный сайт УЕФА.