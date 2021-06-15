«Бузова — чудовище»: звезды спорта — о скандале певицы с Губерниевым

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
19:00Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
22:00Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
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Группа B
1
Бельгия
13
2
Финляндия
13
3
Дания
10
4
Россия
10
Группа A
1
Италия
13
2
Швейцария
11
3
Уэльс
11
4
Турция
10
Группа C
1
Австрия
13
2
Нидерланды
13
3
Украина
10
4
Македония
10
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
18:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бузова — чудовище»: звезды спорта — о скандале певицы с Губерниевым

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Словесная перепалка в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» между певицей Ольгой Бузовой и спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым взорвала информационное пространство. Люди из мира спорта не смогли остаться в стороне от конфликта.

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Источник: РИА "Новости"

Что произошло?

В понедельник вечером Бузова выступила в качестве гостя в программе «Все на матч», одной из тем для обсуждения было разгромное поражение сборной России от Бельгии на ЕВРО. В ходе эфира Губерниев задал Бузовой вопрос о футболе. Певица не смогла на него ответить, после чего телеведущий спросил: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Певица в ответ расплакалась и назвала журналиста «дном, а не мужчиной». Впоследствии Губерниев принес извинения и пригласил Бузову на новый эфир.

Мнения общественности разделились. Блогер Василий Уткин отметил, что благодаря такому эфиру с Бузовой телерейтинги канала взлетят.

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«Всегдашний рецепт успеха: не можешь сам — зови Бузову. И все!» — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне матча с финнами заявил, что не видел эфир.

«Передачу с Бузовой не смотрел. Рады, что за нас болеют, но в мужскую раздевалку мы женщину не пустим. Вот рядом сидит Джикия, который должен концентрироваться на игре, а не отвлекаться на красивых девушек», — сказал Черчесов на предматчевой конференции.

В комментариях под записью с эфиром в Instagram Дмитрия Губерниева оставил сообщение бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.

Дмитрий, а слабо так же над мужчиной?
Руслан Нигматуллин
бывший вратарь сборной России

Еще дальше пошла российская боксерша Ангелина Семенова, вызвавшая Губерниева на бой.

«Вы пытались играть с ней на своем поле. Если вам так нравится играть с женщинами, приглашаю вас сыграть со мной, если вы, Дмитрий, действительно мужчина. Выходите на ринг или в клетку против меня по правилам бокса или ММА. Да, вы больше и сильнее меня, но вам это вряд ли поможет. Так что, готовы? Я думаю, что нет. Здесь и станет понятно, мужчина вы или просто трус, который может обижать только беззащитных…» — написала Семенова в своем Telegram-канале.

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Комментатор не растерялся и предложил вместо поединка устроить тренировку по академической гребле. Кстати говоря, ранее Семенова неоднократно предлагала Бузовой выйти на ринг.

Яна Рудковская, жена Евгения Плющенко, также встала на сторону Бузовой.

«Я в хороших отношениях с Олей и Димой. Мне кажется, что Ольга — очень впечатлительная девочка, искренняя. Ее искренность, к сожалению, не всех подкупает, особенно мужчин-спортсменов, как оказалось. Они не все это понимают и ценят. Для меня Оля — очень хороший человек. Дима — профессионал, когда идет речь о спорте. Он включает свои профессиональные качества и это правильно», — цитирует Рудковскую портал Sport24.

«Я не видела эфир, я не знаю, что он ей сказал, но уверена, что Дима найдет способ наладить отношения с Олей. Я знаю его характер, он тоже не простой чувак, но я думаю, что они решат вопросы, а нам не стоит переживать и нагнетать. Тем более я уверена, что сегодня будет еще один повод поговорить про Ольгу Бузову. А так, Оля любит, когда о ней говорят. Сегодняшняя ситуация пойдет только ей в копилку», — добавила она.

А вот трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова жестко раскритиковала обе стороны конфликта.

Есть Бузова, есть Губерниев. Они оба неадекватные. С Губерниевым мы не очень общались, он неправильный человек. Он повел себя не как мужчина. У него отсутствует мужское начало. А Бузова — чудовище.
Анфиса Резцова
трехкратная олимпийская чемпионка

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поблагодарила Бузову за выдержку в эфире.

«Я уверена, что Дима Губерниев лично скажет Оле все, что должно. От себя же скажу следующее: выдержка — это великая вещь. И то, что сделала Оля, — довела эфир до конца и произнесла простые, но очень проникновенные слова о нашей сборной — жест, который должен попасть в самое сердце и игроков, и наших болельщиков. Оля, спасибо вам за эфир. Спасибо, что держались. И спасибо вам за то, что так сильно и искренне выражаете свою любовь к нашей команде: от криков в ее поддержку, слез и переживаний, до улыбок и поцелуев, для которых время еще настанет», — отметила Канделаки в своем Telegram-канале.

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История чемпионатов Европы
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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