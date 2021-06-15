«Бузова — чудовище»: звезды спорта — о скандале певицы с Губерниевым

Что произошло?

В понедельник вечером Бузова выступила в качестве гостя в программе «Все на матч», одной из тем для обсуждения было разгромное поражение сборной России от Бельгии на ЕВРО. В ходе эфира Губерниев задал Бузовой вопрос о футболе. Певица не смогла на него ответить, после чего телеведущий спросил: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Певица в ответ расплакалась и назвала журналиста «дном, а не мужчиной». Впоследствии Губерниев принес извинения и пригласил Бузову на новый эфир.

Мнения общественности разделились. Блогер Василий Уткин отметил, что благодаря такому эфиру с Бузовой телерейтинги канала взлетят.

«Всегдашний рецепт успеха: не можешь сам — зови Бузову. И все!» — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне матча с финнами заявил, что не видел эфир.

«Передачу с Бузовой не смотрел. Рады, что за нас болеют, но в мужскую раздевалку мы женщину не пустим. Вот рядом сидит Джикия, который должен концентрироваться на игре, а не отвлекаться на красивых девушек», — сказал Черчесов на предматчевой конференции.

В комментариях под записью с эфиром в Instagram Дмитрия Губерниева оставил сообщение бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.

Дмитрий, а слабо так же над мужчиной? Руслан Нигматуллин бывший вратарь сборной России

Еще дальше пошла российская боксерша Ангелина Семенова, вызвавшая Губерниева на бой.

«Вы пытались играть с ней на своем поле. Если вам так нравится играть с женщинами, приглашаю вас сыграть со мной, если вы, Дмитрий, действительно мужчина. Выходите на ринг или в клетку против меня по правилам бокса или ММА. Да, вы больше и сильнее меня, но вам это вряд ли поможет. Так что, готовы? Я думаю, что нет. Здесь и станет понятно, мужчина вы или просто трус, который может обижать только беззащитных…» — написала Семенова в своем Telegram-канале.

Комментатор не растерялся и предложил вместо поединка устроить тренировку по академической гребле. Кстати говоря, ранее Семенова неоднократно предлагала Бузовой выйти на ринг.

Яна Рудковская, жена Евгения Плющенко, также встала на сторону Бузовой.

«Я в хороших отношениях с Олей и Димой. Мне кажется, что Ольга — очень впечатлительная девочка, искренняя. Ее искренность, к сожалению, не всех подкупает, особенно мужчин-спортсменов, как оказалось. Они не все это понимают и ценят. Для меня Оля — очень хороший человек. Дима — профессионал, когда идет речь о спорте. Он включает свои профессиональные качества и это правильно», — цитирует Рудковскую портал Sport24.

«Я не видела эфир, я не знаю, что он ей сказал, но уверена, что Дима найдет способ наладить отношения с Олей. Я знаю его характер, он тоже не простой чувак, но я думаю, что они решат вопросы, а нам не стоит переживать и нагнетать. Тем более я уверена, что сегодня будет еще один повод поговорить про Ольгу Бузову. А так, Оля любит, когда о ней говорят. Сегодняшняя ситуация пойдет только ей в копилку», — добавила она.

А вот трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова жестко раскритиковала обе стороны конфликта.

Есть Бузова, есть Губерниев. Они оба неадекватные. С Губерниевым мы не очень общались, он неправильный человек. Он повел себя не как мужчина. У него отсутствует мужское начало. А Бузова — чудовище. Анфиса Резцова трехкратная олимпийская чемпионка

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поблагодарила Бузову за выдержку в эфире.