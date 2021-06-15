Финские СМИ: В Петербурге наших болельщиков ждет коронавирусный хаос
Перед матчем сборной России с Финляндией в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020 финские журналисты оценили ситуацию с COVID-19 в
Перед матчем сборной России с Финляндией в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020 финские журналисты оценили ситуацию с COVID-19 в
«Коронавирусный хаос ждет наших болельщиков на Евро в
Напомним, в стартовом матче на Евро Россия крупно проиграла Бельгии со счетом 0:3. Следующий матч российская команда проведет с Финляндией 16 июня в