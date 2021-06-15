Финские СМИ: В Петербурге наших болельщиков ждет коронавирусный хаос

«Коронавирусный хаос ждет наших болельщиков на Евро в Санкт-Петербурге — очередь в местах медицинской помощи говорит сама за себя. Число заражений растет, но массовые скопления людей по-прежнему разрешены. Санкт-Петербург живет так, будто COVID-19 и не было. В среду город примет 3,6 тыс. финских болельщиков», — пишет Ilta-Sanomat.