Горетцка, Мусиала и Хофманн не сыграют за Германию против Франции
Стало известно, какие футболисты не попадут в заявку сборной Германии на матч против команды Франции в рамках группового этапа Евро-2020.
Стало известно, какие футболисты не попадут в заявку сборной Германии на матч против команды Франции в рамках группового этапа Евро-2020.
По информации немецких журналистов Патрика Бергера и Флориана Плеттенберга, игру пропустят полузащитники Леон Горетцка, Йонас Хофманн и Джамал Мусиала. Ожидается, что они будут находиться на трибуне стадиона «Альянц Арена».