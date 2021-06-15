Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
19:00Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
22:00Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
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тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
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тв
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18:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Испанию зря критикуют за ватокат. Надо критиковать за другое

Луис Энрике ответил на смену поколений революцией. Пока получается странно.

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28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

Нулевая ничья сборной Испании со Швецией вызвала массу критики: и за результат, и за качество игры. Самые популярные испанские издания, Marca и AS, прошлись по Луису Энрике (слишком упрям), его тактике (слишком предсказуемая), газону (слишком сухой) и собственным болельщикам (слишком требовательные). А в русскоязычном пространстве громче всего звучит слово «ватокат». Оно как бы является одновременно диагнозом и приговором этой команде.

Но дело в том, что эту сборную надо оценивать очень осторожно: если не погрузиться в контекст некоторых решений, можно просто не понять, почему команда играет именно так. Испания не феерит, но и упрекать её за ватокат бессмысленно.

Перед Энрике изначально стоит трудная задача: от золотого поколения испанцев практически ничего не осталось (в матче со шведами играл только Альба), а новое поколение не на первых ролях в главных клубах мира. В то же время «Барселона» и «Реал» в глубоком кризисе, поэтому не являются автоматическим поставщиком игроком топ-класса.

В отличие от любого другого тренера последних 10−12 лет, Энрике не может просто взять за основу старт «Барселоны» и «Реала», добавить буквально пару человек из других команд и получить дрим-тим. Ему нужно как-то выкручиваться. И при этом без потери результата.

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Для начала два слова про результат. Тут всё просто: Испания имела четыре явных голевых момента по статистике Opta. То есть больше, чем Италия, Нидерланды или Бельгия, которые забили по три гола. Автобус Швеции выглядит лучше автобуса России только потому, что Мората не воспользовался подарком защитника, как Лукаку. Так что подгонять критику под результат будет глупостью: Испании просто не повезло забить, причём не один раз, а несколько.

С качеством игры всё сложнее. Испания не просто вернулась к своему традиционному стилю последнего десятилетия — она вернулась к нему радикально. Можно проводить позиционные атаки и возвращать мяч сразу после потерь — так играла Италия с Турцией, набрала 63% владения. А можно бить рекорд турнира по владению за всё время, что ведётся такая статистика. 85% владения — это не просто доминирование, это крайняя форма, доведение стиля до предельных значений. Разумное ли это решение?

Если посмотреть на главные команды клубного сезона, которые добились наибольшего успеха, перестроившись посреди зимы, — это «Челси» и «Манчестер Сити» — бросается в глаза общая особенность. Обе эти команды защищаются, владея мячом. Они используют горизонтальную игру, чтобы не допустить остроты у своих ворот, и не спешат делать рискованные передачи. Перепас с фланга на фланг может длиться как угодно долго в ожидании попытки прессинга или коридора, куда можно ворваться.

Это в принципе не зрелищный стиль — зато при достаточном индивидуальном классе игроков он помогает экономить силы. А экономия сил имеет ключевое значение в безумно напряжённом сезоне, который длился на месяц меньше обычного, но состоял из такого же количества матчей, как и всегда. Добавьте к этому скомканную предсезонку и то, что сразу после клубных матчей начался Евро. Играть в прагматичный футбол — это необходимость. Просто все делают это по-разному. Для Испании прагматизм — горизонтальный футбол с редкими взрывами.

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В общем, упрекать Энрике за ватокат бессмысленно. Более того, его нужно похвалить за то, как мощно и убедительно команда следует этой концепции. Редкие попытки прессинга от Швеции не сбивали владение, а после потерь испанцы мгновенно возвращали себе мяч. В какой-то момент шведы стали играть откровенно навынос — просто выбивая мяч куда угодно на чужую половину поля, потому что даже сохранить его в течение 5−10 секунд, чтобы сделать пару пасов и подготовить контратаку, они не могли.

Супервертикальная игра принесла Швеции пару моментов — можно предполагать, что было бы, если бы они реализовали оба. Но, повторюсь, испанцы создали в два раза больше — что, если бы они реализовали все свои?

Итак, Испания не выиграла по чистому невезению, а упрёки в скучном стиле необоснованны. Значит, команда в порядке?

Нет, не в порядке.

В рамках прагматичного стиля «пас ради паса» можно играть более или менее эффективно, принимать лучшие или худшие тренерские решения. Решения Энрике вызывают вопросы. В том числе в конкретном матче.

Льоренте вышел на позиции крайнего защитника. Да, он универсал, может закрыть почти любую позицию. А Аспиликуэта действительно довольно однообразен в подключении к атакам. И да, Энрике действительно делал ставку на перегруз фланга: шведы оборонялись в компактной схеме 4−4−2, а испанцы создавали там треугольник. Но есть нюанс.

Вот самый опасный момент, который удалось создать с правого фланга. Мората оттянулся назад и заблокировал выдвижение Экдаля, а Льоренте сделал рывок по флангу и сбил с толку Форсберга и Аугустинссона, которые не разобрались с передачей игрока. Это создало свободу для Коке, который идеально навесил на набегавшего Ольмо.

Источник: Скриншот: Первый Канал

Ещё раз: это лучший момент, который удалось организовать в позиционной атаке с правого фланга. И роль Льоренте здесь сугубо вспомогательная. Да, мяч мог пойти и направо, он бы пробежал по бровке и навесил — но это не его футбол. В «Атлетико» он врывается в полуфлангах, намного ближе к воротам, и делает диагонали назад, а иногда и бьёт сам, если угол позволяет. Тот же Аспиликуэта достаточно хорош в атаке, чтобы сделать забегание и, при необходимости, подать с бровки в штрафную.

Можно отметить идею Энрике в розыгрыше, но она не кажется неосуществимой при замене Льоренте на Аспиликуэту. Ещё проще: это выглядит пустой тратой Льоренте. Креативного и умного игрока, который мог принести больше пользы ближе к воротам.

Лучший момент у испанцев был после ошибки защитника. Большинство остальных случились после проходов и пасов Альбы, причём Альба брал не качеством, а количеством (семь из восьми верховых подач — неточные). Другими словами, Испания испытывала серьёзные трудности с взломом низкого блока, моменты выжимала с большим трудом, те, что имела, не могла реализовать и при этом ещё и не использовала лучшие качества некоторых игроков. Речь не только о Льоренте.

Выбрать Морату вместо Морено — это же тоже тренерское решение. Но даже самое поверхностное их сравнение показывает, насколько сейчас это неравноценные игроки.

Во время загрузки произошла ошибка.

У Мораты 11 голов и 9 голевых передач в чемпионате. Плюс он здорово играл в Лиге чемпионов, там у него 6+1. Но у Морено в чемпионате 23+7, а в Лиге Европы 7+3. У одного 27 результативных действий (17 голов), у другого — 40 (30 голов). И это притом, что Мората — более типичная девятка, а Морено чаще уходит с позиции. Если брать текущую форму, тоже всё ясно: у Мораты в мае 2+0, у Морено 4+2. То есть он сейчас просто сильнее.

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Наверное, в этом есть логика: ставить игрока, который постоянно в основе в сборной, даже когда его конкурент по позиции в явно лучшей форме. Например, так Саутгейт ставит в основу Стерлинга. Но этот подход нелогичен именно для Энрике, который явно играет не именами, а выбирает игроков под концепцию. Непонятно, в чём Мората превосходит Морено. Со шведами он провёл на поле 66 минут, нанёс три удара. Морено играл 20 минут, нанёс три удара. Вывод напрашивается.

Итого: Испания абсолютно правильно играет в медленный горизонтальный футбол (не забываем, что команда только что привилась) и только случайно не обыграла Швецию. Но, с другой стороны, чтобы добиться максимального результата, Энрике необходимо выжать максимум из того состава, который у него есть. Это уже не та команда, которая могла позволить себе держать Сильву в запасе, потому что на его позиции играл Иньеста. Здесь каждый неплохой игрок в хорошей форме должен быть на счету. Именно с этим у Энрике проблемы: в конкретных кадровых решениях, которые не позволяют команде извлечь максимум из своих лучших игроков. Именно это нужно менять, если амбиции команды тянутся дальше, чем просто выход в плей-офф до первого топ-соперника.

Кирилл Хаит

Испания
0:0
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