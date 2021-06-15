Все называют Францию с Бензема и Мбаппе главным фаворитом Евро-2020. Она и правда такая крутая?
Спойлер — да.
Спойлер — да.
Этот материал — часть большого проекта, организованного английским изданием The Guardian, в котором принимал участие и «Спорт-Экспресс». Журналисты каждой из 24 стран — участниц Евро-2020 рассказывают о своих сборных и об игроках, которые могут стать героями турнира.
Статистика французов с момента выхода на Евро-2020 говорит сама за себя — 8 побед, 2 ничьи и 1 поражение в товарищеском матче с Финляндией, где главный тренер Дидье Дешам выпустил второй состав. Качество игры иногда вызывает вопросы, но действующие чемпионы мира добиваются результата в ключевых играх с присущей им уверенностью.
После 10-месячного коронавирусного перерыва Дешам попробовал три новые схемы в осенних матчах Лиги наций — 3−4−1−2, 4−4−2 с ромбом в полузащите и классические 4−4−2. «Не могу придумать ничего хуже команды, которая не может переступить через себя и
В ноябре 2020 года главный тренер французов вернулся к привычным 4−4−2 и победил Португалию — 1:0. По той игре показалось, что план А сборной Франции должен работать на Евро-2020 так же успешно, как и на ЧМ-2018 в России.
Из потерь можно отметить Самюэля Умтити и уехавшего в США Блеза Матюиди. Их заменили Преснел Кимпембе и не попавший на ЧМ-2018 Адриен Рабьо. Неожиданно Дешам вызвал в сборную Карима Бензема. Нападающий «Реала» не играл за Францию с 2015 года, потому что был причастен к делу о шантаже с использованием
Мы виделись и обсуждали проблему раньше, но после долгих разговоров я решил не вызывать Карима, потому что так было лучше для команды. Мы выиграли ЧМ-2018 без него, но Бензема на самом пике карьеры, и он игрок невероятного уровня, способный усилить сборную. Я не сомневаюсь в нем и радуюсь тому, что у меня есть такие умные игроки.
У Франции все те же сильные стороны: солидная полузащита с Нголо Канте и Полем Погба, эффективный переход из обороны в атаку и потрясающее нападение. Главные вопросы заключаются в том, как на команду на поле и за его пределами повлияет возвращение Бензема и в какой форме будут лидеры (Ллорис, Варан, Канте, Гризманн, Мбаппе) после настолько причудливого и выматывающего сезона.
Дидье Дешам вывел «Монако» в финал Лиги чемпионов-2004, вернул «Ювентус» в серию А в 2007-м и завоевал чемпионство во Франции в 2010-м, после чего в 2012 году возглавил сборную. Он уже дольше всех предшественников пробыл главным в сборной Франции, а его контракт действует до окончания следующего чемпионата мира. В 111 матчах Дешам одержал 73 победы, свел 20 игр вничью и 18 раз проиграл.
Он живет в Эзе, деревне во французской Ривьере недалеко от Монако. Дешам сосредоточен на футболе и остается довольно тихим и незаметным персонажем, за исключением пожертвований в благотворительный фонд Operation Pieces Jaunes, который помогает тяжелобольным детям.
Усман Дембеле в прошлом сезоне перенес операцию на бедре и провел всего лишь 9 матчей за «Барселону». Француз вернулся в строй в сентябре 2020 года. Сейчас Дембеле полностью восстановился и набрал отличную форму. Его скорость и дриблинг могут помочь атаке сборной Франции стать вариативнее. «Он вернулся еще более сильным и зрелым футболистом. Дембеле может многое предложить нашей команде, мне нравится его универсальность», — прокомментировал игру вингера Дешам.
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«Revoile la chatte a Dede!» — «Деде (прозвище Дидье Дешама) снова оседлал удачу».
«N’importe comment, Giroud va rentrer et marquer le but decisif» — «Не важно как, но Жиру забьет победный гол».
«Tant que Kante peut courir, pas de souci» — «Пока Канте бежит, проблем нет».
Главные звезды команды, такие как Поль Погба и Кильян Мбаппе, сильно помогли нуждающимся людям финансами. Погба совместно с Unicef U собрал 60 тысяч евро. На свой день рождения в марте 2020 года француз организовал сбор средств на борьбу с коронавирусом и пообещал удвоить сумму, если она достигнет 30 тысяч евро, как в итоге и получилось. Тем временем Мбаппе пожертвовал неназванную «значительную» сумму благотворительной организации.
Патрик Урбини, France Football.