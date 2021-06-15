Все называют Францию с Бензема и Мбаппе главным фаворитом Евро-2020. Она и правда такая крутая?

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
19:00Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
22:00Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
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Группа B
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Бельгия
13
2
Финляндия
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3
Дания
10
4
Россия
10
Группа A
1
Италия
13
2
Швейцария
11
3
Уэльс
11
4
Турция
10
Группа C
1
Австрия
13
2
Нидерланды
13
3
Украина
10
4
Македония
10
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
18:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Все называют Францию с Бензема и Мбаппе главным фаворитом Евро-2020. Она и правда такая крутая?

Спойлер — да.

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Источник: AFP 2021

Этот материал — часть большого проекта, организованного английским изданием The Guardian, в котором принимал участие и «Спорт-Экспресс». Журналисты каждой из 24 стран — участниц Евро-2020 рассказывают о своих сборных и об игроках, которые могут стать героями турнира.

Команда и тактика

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Статистика французов с момента выхода на Евро-2020 говорит сама за себя — 8 побед, 2 ничьи и 1 поражение в товарищеском матче с Финляндией, где главный тренер Дидье Дешам выпустил второй состав. Качество игры иногда вызывает вопросы, но действующие чемпионы мира добиваются результата в ключевых играх с присущей им уверенностью.

После 10-месячного коронавирусного перерыва Дешам попробовал три новые схемы в осенних матчах Лиги наций — 3−4−1−2, 4−4−2 с ромбом в полузащите и классические 4−4−2. «Не могу придумать ничего хуже команды, которая не может переступить через себя и что-то изменить. Мне приходится удивлять игроков и уводить их от привычной системы игры. Нам нужны планы B, C или D, чтобы удивить соперников и взломать их оборону», — объясняет свои тактические решения Дешам.

В ноябре 2020 года главный тренер французов вернулся к привычным 4−4−2 и победил Португалию — 1:0. По той игре показалось, что план А сборной Франции должен работать на Евро-2020 так же успешно, как и на ЧМ-2018 в России.

Из потерь можно отметить Самюэля Умтити и уехавшего в США Блеза Матюиди. Их заменили Преснел Кимпембе и не попавший на ЧМ-2018 Адриен Рабьо. Неожиданно Дешам вызвал в сборную Карима Бензема. Нападающий «Реала» не играл за Францию с 2015 года, потому что был причастен к делу о шантаже с использованием секс-видео, хотя сам форвард отрицает свою вину. Его появление могло поменять атмосферу в команде, но Дешам уверяет, что вызов Бензема не стал неприятным сюрпризом.

Мы виделись и обсуждали проблему раньше, но после долгих разговоров я решил не вызывать Карима, потому что так было лучше для команды. Мы выиграли ЧМ-2018 без него, но Бензема на самом пике карьеры, и он игрок невероятного уровня, способный усилить сборную. Я не сомневаюсь в нем и радуюсь тому, что у меня есть такие умные игроки.
Дидье Дешам
главный тренер сборной Франции

У Франции все те же сильные стороны: солидная полузащита с Нголо Канте и Полем Погба, эффективный переход из обороны в атаку и потрясающее нападение. Главные вопросы заключаются в том, как на команду на поле и за его пределами повлияет возвращение Бензема и в какой форме будут лидеры (Ллорис, Варан, Канте, Гризманн, Мбаппе) после настолько причудливого и выматывающего сезона.

Источник: Спорт-Экспресс

Тренер

Дидье Дешам вывел «Монако» в финал Лиги чемпионов-2004, вернул «Ювентус» в серию А в 2007-м и завоевал чемпионство во Франции в 2010-м, после чего в 2012 году возглавил сборную. Он уже дольше всех предшественников пробыл главным в сборной Франции, а его контракт действует до окончания следующего чемпионата мира. В 111 матчах Дешам одержал 73 победы, свел 20 игр вничью и 18 раз проиграл.

Он живет в Эзе, деревне во французской Ривьере недалеко от Монако. Дешам сосредоточен на футболе и остается довольно тихим и незаметным персонажем, за исключением пожертвований в благотворительный фонд Operation Pieces Jaunes, который помогает тяжелобольным детям.

Кильян Мбаппе | Источник: AFP 2021

Кильян Мбаппе

Премьер-министру Франции Жану Кастексу нужно было к кому-то обратиться за помощью в продвижении кампании по вакцинации от коронавируса. Конечно же, выбор пал на Кильяна Мбаппе. Яркий, харизматичный и располагающий к себе молодой человек, Мбаппе является примером для французской молодежи. Он вырос в Бонди, одном из беднейших районов Парижа, и стал символом успеха для среднего класса. Мбаппе — самый популярный игрок сборной в соцсетях. На его Instagram подписано 50 миллионов пользователей, а на Twitter — 6 миллионов.

Усман Дембеле | Источник: AFP 2021

Рад переносу на год: Усман Дембеле

Усман Дембеле в прошлом сезоне перенес операцию на бедре и провел всего лишь 9 матчей за «Барселону». Француз вернулся в строй в сентябре 2020 года. Сейчас Дембеле полностью восстановился и набрал отличную форму. Его скорость и дриблинг могут помочь атаке сборной Франции стать вариативнее. «Он вернулся еще более сильным и зрелым футболистом. Дембеле может многое предложить нашей команде, мне нравится его универсальность», — прокомментировал игру вингера Дешам.

Что поют фанаты

Франция — не самая креативная страна в плане футбольных песен. Есть несколько легко забываемых рэп-треков. Никто не может вспомнить песен о сборной со времен «I will survive» от Глории Гейнор, вышедшей еще в 1998-м, и кавера на нее от голландской группы Hermes House Band. Эта песня ассоциируется с победой французов на домашнем чемпионате мира и с другими победами сборной, поэтому она все еще актуальна.

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Что говорят болельщики

Футбол

Евро 2020
Группа F, 15.06.2021, 22:00

Франция-Германия-

«Revoile la chatte a Dede!» — «Деде (прозвище Дидье Дешама) снова оседлал удачу».

«N’importe comment, Giroud va rentrer et marquer le but decisif» — «Не важно как, но Жиру забьет победный гол».

«Tant que Kante peut courir, pas de souci» — «Пока Канте бежит, проблем нет».

Герой эпохи пандемии

Главные звезды команды, такие как Поль Погба и Кильян Мбаппе, сильно помогли нуждающимся людям финансами. Погба совместно с Unicef U собрал 60 тысяч евро. На свой день рождения в марте 2020 года француз организовал сбор средств на борьбу с коронавирусом и пообещал удвоить сумму, если она достигнет 30 тысяч евро, как в итоге и получилось. Тем временем Мбаппе пожертвовал неназванную «значительную» сумму благотворительной организации.

Патрик Урбини, France Football.

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История чемпионатов Европы
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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