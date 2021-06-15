Матч чемпионата Европы впервые обслужит аргентинский арбитр
Аргентинский арбитр Фернандо Рапаллини обслужит матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Украины и Северной Македонии.
Аргентинский арбитр Фернандо Рапаллини обслужит матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Украины и Северной Македонии.
Помогать ему будут соотечественники Хуан Белатти и Диего Бонфа, четвертным арбитром назначен словенец Славко Винчич, а за VAR будет отвечать испанец Алехандро Эрнандес.
Как сообщает
УЕФА и КОНМЕБОЛ еще весной договорились о судейском обмене.
При этом Раваллини уже работал на Евро-2020. Он был четвертым рефери на матче между сборными России и Бельгии (0:3).
Украина сыграет с Северной Македонией в Будапеште 17 июня. Встреча начнется в 16:00 (мск). Обе команды не набрали очков в первом туре чемпионата.