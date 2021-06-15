Матч чемпионата Европы впервые обслужит аргентинский арбитр

Помогать ему будут соотечественники Хуан Белатти и Диего Бонфа, четвертным арбитром назначен словенец Славко Винчич, а за VAR будет отвечать испанец Алехандро Эрнандес.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, это первый подобный случай на чемпионате Европы.

УЕФА и КОНМЕБОЛ еще весной договорились о судейском обмене.

При этом Раваллини уже работал на Евро-2020. Он был четвертым рефери на матче между сборными России и Бельгии (0:3).