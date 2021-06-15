Венгрия — Португалия: стартовые составы на матч ЧЕ
Стали известны стартовые составы сборных Венгрии и Португалии на матч чемпионата Европы в группе F.
Стали известны стартовые составы сборных Венгрии и Португалии на матч чемпионата Европы в группе F.
Венгрия: Гулачи, Ботко, Орбан, О. Солои, Надь, Ловренчич, Клейнхейслер, Шефер, Фиола, А. Солои, Шоллои.
Португалия: Руй Патрисиу, Геррейру, Пепе, Рубен Диаш, Семеду, Бруну Фернандеш, В. Карвалью, Данилу, Бернарду Силва, Диогу Жота, Роналду.
Начало матча — в 19:00 мск.