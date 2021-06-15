Роналду установил рекорд чемпионатов Европы

Футбол Евро 2020 Группа F, 15.06.2021, 19:00 Венгрия 0 Португалия 0

Форвард вышел на поле в стартовом составе в матче первого тура Евро-2020 против Венгрии. Для игрока это пятое европейское первенство в карьере. Ранее никому из футболистов не удавалось провести столько турниров.

Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс входил в заявку команды на пяти чемпионатах Европы. Однако голкипер выходил на поле только на трех из них.

Роналду также удерживает лидерство по количеству матчей, проведенных на Евро, у португальца 22 игры. На втором месте находится завершивший карьеру полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер с 18 матчами.