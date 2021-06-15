Франция — Германия: стартовые составы команд на матч Евро-2020

Напомним, в группе F, помимо французов и немцев, выступают национальные команды Венгрии и Португалии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.