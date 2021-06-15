Франция — Германия: стартовые составы команд на матч Евро-2020
Стали известны стартовые составы сборных Франции и Германии на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы.
Стали известны стартовые составы сборных Франции и Германии на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы.
Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Сборная Франции: Льорис, Павар, Кимпембе, Варан, Эрнандес, Рабьо, Погба, Канте, Гризманн, Мбаппе, Бензема.
Сборная Германии: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс, Госенс, Гюндоган, Гнабри, Кроос, Киммих, Хаверц, Мюллер.
Напомним, в группе F, помимо французов и немцев, выступают национальные команды Венгрии и Португалии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако