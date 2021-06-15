Дубль Роналду помог Португалии обыграть Венгрию на Евро-2020
В Будапеште (Венгрия) состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Венгрии и Португалии. Встреча завершилась победой португальской команды со счетом 3:0.
В Будапеште (Венгрия) состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Венгрии и Португалии. Встреча завершилась победой португальской команды со счетом 3:0.
В составе португальской команды дубль оформил Криштиану Роналду. Еще один гол на счету Рафаэла Геррейру.
Благодаря своим голам Роналду побил рекорд Мишеля Платини (9 голов на чемпионате Европы), став лучшим бомбардиром турнира (11 мячей).
Благодаря этой победе португальцы временно возглавили турнирную таблицу группы F, в которой также находятся Франция и Германия.