Роналду признан лучшим игроком матча Евро-2020 с венграми

Португальцы в рамках группы F во вторник в Будапеште разгромили венгров со счетом 3:0. Роналду отметился дублем, первый мяч 36-летний форвард забил с пенальти на 87-й минуте, затем он довел счет до крупного уже в добавленное ко второму тайму время.

Роналду в этом матче установил два рекорда чемпионатов Европы. 36-летний форвард забил 11 мячей в финальных стадиях ЕВРО и обошел чемпиона Европы-1984 в составе сборной Франции Мишеля Платини, у которого в активе девять мячей. Кроме того, Роналду в пятый раз сыграл в финальных стадиях чемпионатов Европы и стал рекордсменом и по этому показателю.