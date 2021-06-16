Без резких движений. Какой состав выставить Черчесову на игру с Финляндией

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16:00Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
19:00Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
22:00Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
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Группа B
1
Бельгия
13
2
Финляндия
13
3
Дания
10
4
Россия
10
Группа A
1
Италия
13
2
Швейцария
11
3
Уэльс
11
4
Турция
10
Группа C
1
Австрия
13
2
Нидерланды
13
3
Украина
10
4
Македония
10
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
00:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Без резких движений. Какой состав выставить Черчесову на игру с Финляндией

Останется ли защитник Андрей Семенов в старте после грубых ошибок в матче с Бельгией?

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Источник: Спорт-Экспресс

Ход второй встречи сборной России на Евро кажется очевидным. Финны сделают ставку на оборону, как это было в 1-м туре против датчан. Совершенно неожиданно Суоми начала с победы, и это лишь усугубит расклад — нашим теперь успех явно нужнее, что вынудит атаковать. Тактика с четырьмя защитниками, выбранная на игру с Бельгией, стала неожиданностью для всех. Теперь, думаю, Станислав Черчесов вернется на обкатанную схему с тремя центральными. Что уже произошло во втором тайме субботнего матча.

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По вратарской позиции вопросов никаких — в рамке окажется Шунин. Да, многие остались недовольны его выступлением против «Красных дьяволов». Да, звучали призывы поставить Сафонова. Но Черчесов на это не пойдет.

Понятно, что в старте будет Джикия — незаменимый для этой команды защитник. Георгий займет место центрального в тройке. Справа от него расположится Баринов. Матч с финнами — идеальный вариант применить наработку, которая до подготовки к Евро казалась неочевидной. Дмитрий, как и в спарринге с болгарами, станет выполнять роль глубинного плеймейкера, двигая мяч вперед и нагружая длинными передачами Дзюбу. Забегая вперед, можно обозначить пару опорных — Зобнин и Оздоев. Тут тоже все предельно ясно.

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Самая спорная позиция — это, конечно, третий центральный защитник. Олицетворением поражения от Бельгии стал Семенов: Андрей допустил пару настолько чудовищных ошибок, что сопернику такого уровня вообще не пришлось напрягаться, чтобы забрать три очка. Рассуждения о Семенове — прямая дорога к теме уровня сегодняшней сборной и всего нашего футбола в целом.

Но это все уже после Евро. А пока у нас только одна альтернатива — Дивеев, который против Бельгии тоже успел «отличиться», спокойно дав убежать Лукаку на третий гол. В общем, выбор так себе.

Все же думаю, что Черчесов обойдется без резких движений и выставит более опытного Семенова. Хотелось бы сказать и более надежного, но нет. Максимум — более обкатанного.

Да, на перспективу полезнее дать возможность Дивееву набраться опыта, но ключевой матч Евро — это здесь и сейчас. Тут не до мыслей о перспективах.

Во время загрузки произошла ошибка.

За день до встречи в Санкт-Петербурге стало окончательно понятно, что Черчесов лишился Жиркова. Можно сколько угодно иронизировать, но потеря 37-летнего универсала — реальная потеря для команды. Слева его заменит правоногий Караваев. У зенитовца были хорошие матчи за сборную на этой позиции, достаточно вспомнить тот самый гол сербам в домашней игре Лиги наций. Плюс в том, что Караваев заточен на главный атакующий маневр россиян — заброс на Дзюбу. Пусть и с другого края. А справа, конечно же, появится Марио Фернандес — от армейца мы ждем многого. Фланги вообще против Финляндии имеют огромное значение: это самый очевидный инструмент, чтобы растянуть плотную оборону «горячих парней».

Источник: Спорт-Экспресс

В середине рассчитываю увидеть Миранчука. Черчесов дал ему время с Бельгией и, что еще важнее, сопроводил его выход довольно хвалебной рецензией. До нас изнутри доходят мнения о том, что за год в Италии Алексей заматерел и повзрослел как футболист. Пора бы это продемонстрировать.

Большего хочется и от Головина. Человек из топ-клуба, по-прежнему молодой и растущий — это все понятно, но пора уже выходить на роль абсолютного лидера и делать разницу. Момент идеальный — крупный турнир, но не самый крутой соперник.

Впереди, понятно, Дзюба. Артем будет цепляться, скидывать, принимать, разворачиваться — все то, что мы видим в его исполнении из матча в матч. И хотелось бы увидеть в атаке Соболева, хотя бы на полчаса. Спартаковец провел сильный сезон и в целом в последнее время прибавил. Да и в сборной у Александра получается хорошо — на гол ему нужно в среднем около тайма. При всем уважении к Антону Заболотному и монументальности Дзюбы по меркам этой команды именно Соболев видится реальным вариантом для усиления игры. Дожать, додавить — Александр хорош для решения задачи, которая может оказаться крайне актуальной против финнов.

Олег Кошелев

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История чемпионатов Европы
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Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
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