Аршавин в эфире «Матч ТВ» дал совет сборной России перед матчем с Финляндией

— Я бы в любом случае играл в четыре защитника. Можно попробовать сыграть парой Соболев — Дзюба. А если нет, то Миранчук и Головин должны быть на поле. Думаю, что финны в любом случае отдадут нам инициативу. Кстати, бесплатный совет. Сыграть 4−4−2, выпустив Соболева и Дзюбу. Место крайних полузащитников займут Головин и Миранчук, которые бы располагались ближе, в инсайдных зонах. Два опорника, ну и подачи с флангов.

После матча Дания — Финляндия (0:1) недооценки уже быть не может. Вообще, тревожно после этой игры. Я раньше думал, что финны могут играть только в хоккей. Они у меня ассоциируются не со зверями или с птицами, а с червивыми грибами. Перед турниром я был уверен, что 3 очка будут наши. Но после того как у нас не сложилось с Бельгией, а финны сумели взять три очка с Данией, мне тревожно, — сказал Аршавин в эфире программы «Все на ЕВРО!».